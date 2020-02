Madagascar: Basket Afroleague - Les maillots de la GNBC dévoilés

A un mois du coup d'envoi de la première saison régulière du Basket Afroleague, la NBA et la FIBA Afrique ont dévoilé les maillots des 12 équipes participantes. Nike et Jordan Brand, les sponsors de la BAL vont doter les tenues officielles que porteront les 12 équipes (maillot, short, chaussettes, vêtements d'échauffement et d'équipements d'entraînement).

L'équipement officiel de la Gendarmerie Nationale Basket Club (GNBC) est p erutie de deux ensembles blanc et noir signés Jordan (maillot et short), frappés du nouveau logo de la BAL et l'inscription bleu et blanc des numéros et noms des joueurs. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de FIBA monde, le Malien Hamane Niang, du commissaire de la NBA, Adam Silver, et du président de la Bal le sénégalais, Amadou Gallo Fall en marge de l'All Star Game samedi à Chicago. «C'est un moment historique où nous accueillons les 12 équipes qui participeront à notre saison inaugurale. Ces équipes ont gagné l'opportunité de représenter leurs pays respectifs et établiront la Bal comme un produit de classe mondiale qui divertira les fans de tous âges lorsque la saison commencera le 13 mars», a fait savoir Amadou Gallo Fall.

La BAL, composée de 12 équipes, réparties en deux conférences Est et Ouest, débutera le 13 mars et aura lieu dans 6 pays différents. La GNBC disputera sa première fenêtre à Dakar, Sénégal. Les rencontres de chaque conférence se déroulant dans trois villes. Chaque équipe disputera cinq matchs en saison régulière, affrontant une seule fois chaque équipe de sa conférence. « Deux joueurs ont été identifiés mais on est à la recherche de fond supplémentaire pour avoir ces deux renforts.

Nous allons rencontrer le ministre de la Jeunesse et des Sports pour exposer ce cas. Même si la NBA a alloué des sommes pour chaque équipe, une des conditions imposées par l'organisatrice est la motivation des joueurs. Nous sommes dans l'obligation de chercher d'autres partenaires », a souligné le lieutenant-colonel Filamatra Ravoavy, Secrétaire général de la GNBC. En attendant, la préparation se poursuit pour les gendarmes en vue de cette échéance.