Madagascar: Création artistique - System D présente « La planète des songes »

System D et Gad Bensalem sur la scène du Slam National 2019.

« Jean Babouin, grand reporter pour Tv singerie, interviewe aux quatre coins du monde les quelques espèces rescapées : comment vit-on sans l'homo sapiens au lendemain de la sixième extinction de masse? » Voilà de quoi en retourne « la planète des songes ». Une création artistique de System-D, représenté le 28 février à l'Ifm Analakely. Si dans ses poèmes, le slameur parle des sujets tabous sans langue de bois, c'est la première fois qu'il se joint aux artistes engagés dans les causes environnementales. Ce sujet alarmant à l'échelle planétaire. « A son tour, System D prend la plume pour exprimer avec humour et justesse les interrogations et les sentiments d'angoisse qui l'habitent.

Jouant avec les codes de la science -fiction et du roman d'anticipation. « La planète des songes » dépeint un futur post-apocalyptique où, la planète bleue, débarrassée des humains, est dirigée par des singes. Normal, ils ont des pouces opposables. » Dans ce projet, trois artistes gravitent ensemble pour la réalisation. Avec System-D en qualité d'auteur et interprète. La mise en scène est assurée par Gad Bensalem, et Tagman derrière la caméra. Tous les trois des slameurs attitrés de l'association Madagaslam. Ensemble ils ont décidé d'allier la passion pour la poésie et leurs autres domaines de prédilection, obtenant ainsi un patchwork artistique.

Les artistes. Si leur point commun est le slam, ces dix dernières années, ils ont tracé des chemins différents, faisant de System D un champion du slam-poésie de Madagascar en 2010. Plus tard, il sillonne le pays en collaborant à plusieurs reprises sur des projets d'écritures et de slam. Entre autres, le collectif Brokatera voit le jour en 2017. Avec ses frères d'armes, Benson, Conan, Seth Seven, et Little Jo, System D se trouve une place parmi les pionniers dans le milieu.

Mais pour le moment, le jeune homme se livre à « la planète des Songes », son premier texte qui sera mis en scène par Gad Bensalem. Ce dernier, poète-slameur et non moins comédien, est un artiste pluridisciplinaire. Brillant tant sur une scène que sur les planches, l'art de la scène n'a plus de secret pour lui. Autant devant ou derrière les rideaux, il a déjà fait ses preuves. Quant à Tagman, champion national individuel de slam poésie en 2016, c'est un an plus tôt qu'il s'intéresse à la vidéo. Par ailleurs, il fait des podcasts sur la vie à Madagascar, et produit par la même occasion des spots, en ligne.