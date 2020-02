Madagascar: Cinéma - « Dakara », le projet cinématographique pour le développement culturel

La confession d'un voyou, le renouveau du film malgache.Sa maison de production est la plus fréquentée par les artistes. ll est l'un des réalisateurs des clips esypilé hanteurs pour la musique urbaine. Lui, c'est Lemena Vitsy de Mazava Lôha production. Désormais, il redresse la barre plus haut.

En collaboration étroite avec Antenaina Joanina Rabenandrasana , producteur au sein de Befiana Platform corps/Sinekara. Lemena Vitsy lance un projet inédit, un film long métrage intitulé " Dakara", la confession d'un voyou » qui sera prévue à être projetée demain 19 décembre.

Dakara, ce mot est familier. Selon Antenaina Joanina Rabenandrasana, le coproducteur, « c'est l'y terme utilisé par les jeunes pour qualifier les quartiers insécurisés ». Drame social, crime et thriller tel est le genre de ce film. La version originale sera en malgache . Il sera également sous-titré en français et en anglais pour que le message puisse franchir les frontières malgaches.

Lemena Vitsy et Joanina Rabenandrasana auront un agenda chargé, car à part le casting qui se déroulera bientôt, effectueront de nombreuses tâches. Les activités de préproduction, production et de postproduction dureront 39 semaines. La pré-production se déroulera entre Mars et Mai tandis que la production se tiendra entre le mois de juin et août. Enfin la post-production durera treize semaines, entre septembre et novembre. « nous avons déjà trouvé l'acteur principale, souligne les réalisateurs, mais nous devons bien sélectionner les figurants ». La rigueur est l'emblème de ces jeunes ! Dakara doit être en bonne qualité. En voyant la jaquette, les amateurs de film ont déjà un aperçu de la projection.

Le projet dakara entraînera un regain d'intérêt notable pour toutes les personnes physiques et morales ayant contribué à la réalisation dudit projet. Aussi, la réalisation de ce projet peut faire profiter les téléspectateurs d'être informés et avertis par de nombreuses formes d'actes de corruption. Ainsi, le public aura une nouvelle vision sur le cinéma malgache. La Grande île est vue en tant que très pauvre, et c'est un cas omniprésent. Les principaux facteurs de la pauvreté du pays est la corruption et le manque d'éducation culturelle que l'on oublie.

Le film est une analyse sur l'origine et l'effet des actes de corruption dans le domaine socio-politique à Madagascar. Dakara relate la notion de « droit de l'homme ». L'objectif de ce projet est basé sur le développement du civisme malgache, la sensibilisation sociale pour la lutte contre la corruption, la création d'emploi, inscription de Madagascar dans des festivals internationaux de cinéma.

Dans une ville dominée par des policiers, un jeune orphelin pickpocket cherche la vérité sur ses parents présumés morts. Dans sa quête, il est témoin des nombreux actes de corruption sur différentes échelles. « Dakara relève la réalité du pays. Toutefois, le fait de montrer la réalité gênera quelques publics. ll faut noter que le film n'est pas un objet de critique ni portera atteinte contre le gouvernement, il reste strictement dans le domaine d'éducation», affirme le réalisateur.