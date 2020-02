Madagascar: Coronavirus - Dérogation spéciale sous conditions pour le retour à Madagascar

Les étudiants du Central South University en Chine sont également confinés actuellement.

Le retour à Madagascar des ressortissants en difficulté et du personnel diplomatique est bien cadré, et nécessite une dérogation spéciale et nominative. Selon le communiqué émis par le ministère des Affaires Etrangères (MAE), hier, s'agissant des critères d'octroi de cette dérogation spéciale, celle-ci est délivrée aux diplomates et médecins chinois disposant de passeports diplomatiques et travaillant à Madagascar, dont la mise en quarantaine sera assurée par l'ambassade de Chine à Madagascar suivant les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

De même, une autorisation spéciale sera accordée aux ressortissants malgaches se trouvant hors de la zone de quarantaine et en situation de vulnérabilité, ainsi qu'aux étudiants ayant terminé leurs études. Pour obtenir cette dérogation spéciale, une demande doit être adressée à la direction de la diaspora au sein du MAE ou à l'ambassade de Madagascar. Les étudiants doivent présenter un certificat médical délivré par l'université, tandis que les personnes qui ne sont pas des étudiants doivent présenter un certificat médical délivré par un hôpital public chinois. Pour toute demande, l'itinéraire de voyage doit également être indiqué.

Le MAE de rappeler qu'il est la seule autorité habilitée à délivrer la dérogation spéciale et nominative, après avis favorable du ministère de la Santé publique, et assure que les dossiers seront traités en moins de 72 heures. Pour rappel, le rapatriement des étudiants malgaches en Chine n'est pas envisagé par les autorités malgaches. Actuellement les étudiants de Wuhan, zone de confinement, restent bloqués sur place, comme le reste de la population de la ville.

Les étudiants malgaches et d'autres nationalités, au Central South University, à Changsha dans la province de Hunan, sont également confinés actuellement. L'université leur assure la restauration et leur fournit des masques. Leur état de santé est contrôlé régulièrement ,et leur température vérifiée à chaque séance de distribution des repas.