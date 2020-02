Sénégal: Massification de la majorité présidentielle - Me Malick Sall dissout son mouvement dans l'Apr

Me Malick Sall, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a annoncé la dissolution de son mouvement politique MTM (Malick pour Tous, Tous pour Macky), dans le parti du président de la République, l'Alliance pour la République (Apr). La déclaration a eu lieu au cours d'une rencontre que le leader politique présidait dans la commune de Matam.

Me Malick Sall, ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui effectue une tournée dans le département de Matam, depuis trois jours, a porté sa toge de responsable politique de la mouvance présidentielle et celle de ministre de la République pour apporter le salut du chef de l'Etat à plusieurs guides religieux en marquant sa présence à la Ziarra de Ogo organisée par Thierno Yaya Wéllé, celle de Thierno Mounirou Aw à Boynadji. Deux étapes qui ont été fortement marquées par des moments de prières pour la paix et la stabilité du Sénégal.

Le déplacement du Garde des Sceaux qui intervient un mois avant le séjour du président de la République dans le Fouta, comme annoncé dans le cadre des Conseils des ministres délocalisés, s'est aussi illustré par de nombreuses rencontres concédées aux notables, aux jeunes et aux femmes.

Dans ce périple qui l'a conduit dans plusieurs localités du département, l'étape de la ville de Matam revêtira un caractère distinctif.

En effet, c'est bien dans la capitale régionale que Me Malick Sall a annoncé la dissolution de son mouvement politique MTM ou encore (Malick pour Tous, Tous pour Macky), dans le parti du président de la République, en l'occurrence l'Alliance pour la République (Apr).

« Je suis conséquent avec moi-même. Le MTM n'était pas pour moi un moyen d'aller chercher le pouvoir, le mouvement a rempli sa mission.

Le président de la République m'a demandé d'être son ministre de la Justice, Garde des sceaux après m'avoir remercié du travail effectué, il m'a demandé d'intégrer l'Apr», a-t-il expliqué.

Affirmant avoir accepté cette invite avec joie, dans le cadre de la grande perspective de la massification du parti, Me Malick Sall a dit « intégrer l'Apr en tant que simple militant, sans aucune condition établie au préalable ».

Dans la foulée, il instruira les membres de son ancien mouvement « d'en faire de même et d'accepter d'être derrière les responsables Apr que le président de la République a désignés ». « J'ai connu les militants du mouvement disciplinés, je ne souhaiterais pas entendre demain des histoires au sein de l'Apr, des histoires provoquées par des gens venus de Mtm.

Je demande à ce qu'ils restent disciplinés. Je demande à ce qu'ils suivent les instructions que le chef de l'Etat donnera parce que moi, le responsable, j'ai accepté d'intégrer l'Apr sans aucune condition et en tant que simple militant de base. Donc, qu'ils fassent de même ».

Le leader politique qui dit se déployer déjà pour une plus grande massification de l'APR, annonce la tenue de meetings et autres rencontres pour faire passer davantage le message. Rappelons que Me Malick Sall accompagne la politique du Président Macky Sall depuis 2012 en apportant son soutien matériel et financier à la coalition BBY à toutes les élections.

C'est en 2018 qu'il donnera plus d'envergure à son engagement politique en mettant en place le mouvement MTM, «Malick pour Tous, Tous pour Macky» partout au Sénégal et dans la diaspora.

Le mouvement qui regroupe plusieurs cellules dotées d'une forte logistique et de moyens subséquents s'est fortement investi dans la mobilisation de militants en Europe et au Sénégal.