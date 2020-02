Sénégal: Incendie au restaurant central du Pavillon A de l'UCAD - Des marmites et chaudieres calcinées

Un incendie s'est produit hier, lundi 17 février 2020, vers 5 heures du matin, à la cuisine du restaurant central du Pavillon A de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Devant les journalistes, le chef du département de la Restauration universitaire, Sidy Diouf, a expliqué que l'incendie s'est déclaré tôt le matin et le Pavillon A s'est réveillé par des cris.

Cet incendie s'est déclenché dans une cuisine, à partir de deux marmites-chaudières de préparation des déjeuner et petit-déjeuner des étudiants.

«C'est la surchauffe de l'huile qui a conduit à l'incendie, mais la Police est en train de faire une enquête pour déceler les vrais causes», a déclaré le chef du département de Restauration. Il ajoute que les dégâts sont en train d'être évalués.

«Nous n'avons pas encore fini d'inventorier tous les dégâts causés. Par contre, les deux marmites sont endommagées et les carreaux du sol sont décapés, l'andouille du plafond et des climatiseurs carbonisés à cause de la forte chaleur», déplore-t-il, ajoutant que les Sapeurs-pompiers ont répondu présent pour arrêter le feu.

Poursuivant son propos, Sidy Diouf fait savoir que toutes les dispositions ont été prises pour que le service du petit-déjeuner ne soit pas affecté par l'incident. «Le petit-déjeuner s'est bien déroulé dans le même restaurant (hier lundi, ndlr).

Pour les autres restaurants, ils avaient augmenté et transféré une partie des provisions pour les appuyer ; et le déploiement des cuisiniers, des serveurs et des plongeurs, un renforcement des matériels d'exploitation. Malgré l'incendie, nous avons fermé à l'heure habituelle, et il n'y a pas eu de dégâts humain», renseigne Sidy Diouf.

Le chef du département de la Restauration universitaire souligne que les agents chargés de la réparation de l'électricité sont déjà sur place. En dépit de l'ampleur des dégâts, il rassure qu'une réouverture du restaurant central est possible, dans les 72 heures.