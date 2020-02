Sénégal: Pr Alain Khassim Ndoye, urologue - «Tant qu'il n'y a pas de transplantation, on n'a pas un début de solution»

interview

«Tant qu'il n'y a pas de transplantation, on n'a même pas un début de solution pour les insuffisants rénaux. L'hémodialyse n'est pas une solution». Selon le professeur Alain Khassim Ndoye, chef du service urologie de l'Hôpital Aristide Le Dantec, seule la transplantation peut sauver le malade souffrant d'insuffisance rénale.

Comme solution, il préconise le démarrage de la transplantation rénale qui, à son avis, évolue lentement et le partage des tâches pour plus d'efficacité.

«Il va falloir que l'on se partage les tâches, que beaucoup d'hôpitaux se mettent à niveau, pour pouvoir prendre en charge les malades, de créer un service mais de façon virtuelle dont un pool de spécialistes qui officient avec des blocs réservés, à tour de rôle, dans les hôpitaux.» Entretien !

Quelle appréciation faites-vous de la prise en charge de l'insuffisance rénale au Sénégal ?

L'insuffisance rénale est une catastrophe au Sénégal. Pendant des années, on a pris l'option de l'hémodialyse qui est un procédé mécanique extracorporel pour nettoyer le sang de personnes souffrantes d'insuffisance rénale.

Quand on commence à mettre quelqu'un en dialyse, c'est pour la vie et une machine ne peut prendre qu'un nombre limité de malades.

De ce fait, il y a des malades qui devaient relever de ce traitement et qui ne le feront pas, faute de places. Certains devront attendre qu'il y ait des décès, chez les bénéficiaires, pour pouvoir en faire.

Il s'y ajoute que les séances de dialyse sont très chères dans le privé et tous les malades n'ont pas les moyens d'en bénéficier. Et, du coup, certains vont mourir, faute de place. C'est inadmissible.

Face à la situation évoquée, quelles peuvent les solutions?

La seule façon d'enlever un malade d'une machine et pour en mettre un autre, c'est qu'il meurt. La deuxième façon, c'est de le transplanter, de lui trouver un rein et de le lui mettre.

La seule solution, c'est la transplantation rénale. Nous sommes urologues, nous avons tous été formés en ça, nous sommes conscients de la situation.

A vous entendre parler, il n'y a que la transplantation rénale qui peut sauver les malades en situation de dialyse ?

Tant qu'il n'y a pas de transplantation, on n'a même pas un début de solution pour les insuffisants rénaux. L'hémodialyse n'est pas une solution.

J'ai été formé en 1978 et la première fois où j'ai assisté à une intervention de transplantation, c'était en 1998.

A l'époque, je bénéficiais d'un stage associé en France, dans un service qui ne s'occupait que de cela. Avant moi, il y a le Professeur Cheikhna Sylla qui a été formé et il a eu un DEA de transplantation rénale.

Ce que beaucoup de Français n'ont pas. Toutes ces ressources humaines sont revenues au pays, mais rien. Les Professeurs Ameth Fall, Babacar Gaye ont tous été formés ; ils sont revenus, mais toujours rien.

Un Comité préparatoire est mis en place par le ministère de la Santé pour statuer sur les conditions de faisabilité de la transplantation. Où en est-on ?

Aujourd'hui, il semblerait que le ministère a mis en place les conditions pour faire la transplantation, mais il y a un problème.

D'abord, personnellement, je trouve que les choses vont très lentement, puisqu'il y a des conférences, des visites à l'étranger, pleins de choses. Et, jusqu'à ce jour, ils n'ont eu aucun bénéfice au moment où des malades meurent.

Cette notion d'attente, nous qui n'avons rien, nous pouvons attendre, mais le malade qui n'espère que ça, pour lui, le temps est important. Pour ma part, c'est cela qui me révolte.

Dans un deuxième temps, le ministère avait dit qu'il allait donner des critères pour agréer des hôpitaux à faire de la transplantation rénale.

Sur ce point, c'est vrai qu'il faut mettre de l'ordre dans la transplantation mais, aujourd'hui, on a l'impression que nous qui avons fait la transplantation, c'est beaucoup de travail à la limite, nous n'allons faire que ça.

En ce qui concerne la transplantation, j'ai peur, que les gens soient en train de se battre pour faire la première transplantation rénale. S'ils le font, ils risquent de faire les trois ou quatre premiers cas et, après, ça va s'arrêter. Et si ça s'arrête, ce sont encore les pauvres malades qui vont payer.

Vous êtes à l'hôpital Le Dantec, que fait votre structure pour être apte pour la transplantation rénale ?

Ce qu'on est en train d'essayer de mettre sur pied à Le Dantec, c'est une solution pérenne. On a tous travaillé dans les systèmes de transplantation, mais on s'est rendu compte que c'est beaucoup de travail, on a encore nos malades qui ont des cancers, des infections, il va falloir gérer tout ça.

Je ne peux pas dévoiler tout ce que l'hôpital Le Dantec fait, mais on est en train de créer des systèmes qui, à mon avis, sont originaux.

Je ne pense pas que cela existe encore, de partenariat, de jumelage entre hôpitaux sénégalais d'abord et éventuellement avec la sous-région, pour pouvoir pérenniser, vulgariser, simplifier ce genre de geste qui n'aurait d'intérêt que si ça se prolonge dans le temps.

Si un pays arrive aujourd'hui, à l'instar d'autres pays, à réaliser 50 ou 60 transplantations la première année, ça serait une réussite. Je pense que dès que les gens vont annoncer qu'on a fait la première transplantation rénale, nous, nous allons nous mettre au travail.

Quelle solution pérenne pour démarrer la transplantation ?

Je pense que la situation va se débloquer finalement. Je pense que le Conseil de la transplantation a une mission qu'il mène, à mon sens, lentement mais qu'il mènera à bout. Ce qu'il y a d'important, c'est que la transplantation rénale tire tous les hôpitaux vers le haut.

Les gens sont en train de se mettre à niveau par des travaux, des formations, pour se mettre face à ce cas.

Et, je suis convaincu d'une chose, ils sont en train de dire qu'on va agréer tel et tel hôpital, mais aucun hôpital tout seul ne peut gérer la transplantation. Il va falloir que l'on se partage les tâches, il va falloir que beaucoup d'hôpitaux se mettent à niveau pour pouvoir se partager les malades.

Il y a d'autres pathologies et il n'est pas normal que l'on laisse tomber nos cancers, les infections, pour se concentrer sur la transplantation. Et, au-delà de celui qui fera la première transplantation, il faut qu'on puisse mettre en place cette solidarité entre hôpitaux.

Êtes-vous pour la centralisation de la transplantation ?

C'est une option qui a été évoquée à savoir de construire un service dédié ; mais, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas nécessaire, c'est emprisonner des spécialistes dont on a besoin dans la transplantation rénale.

On à un déficit en spécialistes, mais emprisonner des urologues, neurologues, biologistes, radiologues, c'est trop, tandis que tous ces personnels se trouvent dans les hôpitaux. Il suffit de créer ce service, mais de façon virtuelle dont un pool de spécialistes qui officient avec des blocs réservés.

Le Sénégal a fait l'option du donneur vivant, c'est-à-dire de prélever des reins chez des parents et de les transplanter chez le malade. Et ça fait deux interventions par malade.

Aujourd'hui, on ferme le bloc de Le Dantec, on ne fait que ça ; le mois prochain, on fermera celui de CTO etc. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'en sortir.

Existe-t-il des collaborations entres spécialistes ?

Pour le moment, il n'y a pas de collaboration. Ce sont les équipes qui y travaillent à l'intérieur d'elles-mêmes.

Pour Le Dantec, il y a des Conventions de jumelages passées avec d'autres hôpitaux. Ce qui agrandit l'équipe, l'espace, les moyens se mutualisent et facilitent les choses ; mais c'est entre un ou deux hôpitaux.