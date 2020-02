Soudan: La médecine légale - La nécessité de trouver des solutions au problème des personnes disparues

Khartoum, 18 — La deuxième conférence de L'autorité de la médecine légale a insisté sur l'importance de trouver des solutions au problème des personnes disparues au Soudan et d'aider leurs familles à les atteindre.

La conférence a souligné l'importance de former des médecins et d'aider les cadres sur la base scientifique appropriée pour traiter les questions respectives.La conférence a lancé ses activités lundi à l'hôtel Choral et organisée par le ministère de la Santé dans l'État de Khartoum.

Le chef de la conférence, le Dr. Khalid Mohamed Khalid, s'est adressé aux participants en disant que la conférence a été lancée coïncidait avec la septième conférence de l'Indo Pacific Academy for Forensic Dentistry sous le slogan (pour le bien des personnes disparues).Il a déclaré que la conférence a discuté d'un certain nombre de documents de travail portant sur les personnes disparues et inconnues et que les participants ont assisté à des conférences sur les moyens d'identifier les pesons inconnus.