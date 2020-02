Soudan: Création d'un mécanisme conjoint de contrôle du carburant et du trafic à Khartoum

Khartoum, 18 — Le Wali de l'État de Khartoum, le L-t.-Gén. Ahmed Abdoun Hammad a donné des directives pour former un mécanisme conjoint qui travaille à contrôler la distribution du carburant et le trafic sous la supervision d'une administration qui détient des uniformes et des comprend les différentes forces régulières, l'administration des transports publics et du pétrole et la déclaration des Forces de liberté et de changement ainsi que les comités de résistance.

Le Wali, lors de la présidence de la réunion du comité de distribution de carburant dans l'État lundi, a souligné l'importance des efforts concertés entre les organes susmentionnés pour assurer la distribution sans heurts des produits pétroliers équitablement entre les citoyens pour faire respecter les directives sur le contrôle et la distribution du carburant et empêcher sa fuite.

La réunion a également orienté le développement de contrôles techniques qui contribuent à empêcher l'approvisionnement de véhicules avec plus d'une station-service pendant une journée, jusqu'à ce que les traitements finaux de distribution soient développés.

La réunion a confirmé la formation des forces de contrôle de la distribution sur la manière de traiter les violations de contrôle et de surveillance des stations-service conformément aux exigences fixées par les autorités compétentes pour préserver les droits des citoyens.