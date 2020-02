Soudan: L'État de Gadarif et la région d'Amhara discutent de la sécurité des frontières

Bahardar, 18 — La délégation de la sécurité de l'État de Gadarirf, dirigée par le Wali chargé, Nasr Eddin Abdel Gayum a rencontré, lundi dans la ville Bahardar le gouverneur de la région éthiopienne d'Amhara, Tamasgun Torna, en présence du consul éthiopien à Gadarif.

La réunion a discuté des moyens de lutter contre les activités criminelles transfrontalières, la procédure et les mesures visant à contrecarrer le pillage du bétail et les questions liées au détournement d'avion, la sécurisation de la route continentale, la contrebande d'armes et le trafic de drogue.

Les deux parties ont également examiné la question relative à l'utilisation des terres et aux violations des terres agricoles, l'immigration illégale, la traite des êtres humains et l'organisation du travail agricole.Le Wali du Gadarif a affirmé que les relations avec l'Ethiopie sont éternelles et stratégiques.Pour sa part, le gouverneur de la région d'Amhara a expliqué que la réunion vise à renforcer les relations avec Gadarif et à établir des projets de développement communs et à préserver la paix et la sécurité.