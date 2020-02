Soudan: Une Initiative des sages du Soudan pour soutenir la révolution

Khartoum — Le président du comité des sages du Soudan, Mohamed Yosef Hamid a expliqué que l'initiative du comité lancée, lundi a partir du Forum de l'agence Soudanaise de presse (SUNA) vient pour sauvegarder les acquis de la révolution de décembre et réaliser le slogan (liberté - paix et justice) et soutenir les jeunes pour les assurer que les sages du Soudan sont les protecteurs de la révolution.

M. Yosef a déclaré dans le forum sous le slogan (La sagesse est la porte de la paix) et que l'entité vient préserver le tissu social de la diapositive qui menace le pays et prive le peuple soudanais de récolter les fruits de sa bonne plantation pour construire un état de connaissance, de foi et de citoyenneté.

Il a ajouté: "Faisons de la sagesse notre seul moyen de mener la patrie vers les ports d'une paix sociale durable, et nous nous tenons avec tout le monde face aux ennemis de la patrie et allument entre nous les feux des combats et de la guerre."Les confessions chrétiennes, la femme et les sectes soufies ont participé au forum.