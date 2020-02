Soudan: Les délégations aux négociations avancent bien dans la discussion des questions de pouvoir

Juba — La Délégation Gouvernementale aux Négociations de Paix à Juba, dirigée par le membre du Conseil Souverain de Transition, Mohamed Hassan Al-Taayeshi et les Dirigeants du Front Révolutionnaire ont tenu des séances de négociation le matin et le soir de lundi y traitant le document sur les questions de pouvoir dans la piste du Darfour, en présence d'un membre de l'équipe de médiation du Soudan du Sud Dr. Dio Matoq.

Taayeshi a expliqué dans un communiqué de presse après la séance du soir au siège des négociations à l'hôtel Palm Africa à Juba qu'il a poursuivi la discussion sur les questions de pouvoir et comment traiter la question liée à l'avenir de l'accord de paix avec le document constitutionnel, il a déclaré que c'était une question qui avait été soulevée depuis le début de la négociation.

Taayeshi a souligné qu'il était convenu que les accords de paix l'emportent sur le document constitutionnel, en raison de l'importance de la paix pour le peuple soudanais et pour la stabilité de la période de transition, ajoutant que la discussion s'est poursuivie afin de trouver une solution pour la nature et les niveaux de pouvoir dans la période de transition en abordant la relation historiquement défectueuse entre le centre et les régions comme l'un des problèmes principaux qui ont provoqué le déclenchement et la poursuite de la guerre depuis l'indépendance, indiquant que le gouvernement a soumis une proposition de retour au système des régions, leur conférant un réel pouvoir et des pouvoirs fédéraux.

Pour sa part, Ibrahim Zriba, le négociateur en chef des Forces de libération du Soudan a confirmé que la période spécifiée pour achever la négociation des questions soulevées est une période suffisante qui permet à tous de parvenir à un accord de paix global.Il a dit que le fait que l'accord de paix l'emporte sur le document constitutionnel est un texte qui fournit une protection juridique et constitutionnelle aux termes de l'accord et les protège de toutes variables.

Pour sa part, Dr. Dio Matoq, membre de l'équipe de médiation du Soudan du Sud a dit que les deux parties se sont entendues sur de nombreux points liés à la question du pouvoir , et il a prévoyait que les réunions du comité de nomination des gouverneurs et du conseil législatif de transition commence ce mardi entre les deux parties, dont le nombre de membres a été déterminé par dix personnes par cinq représentants pour chaque partie et qu'une liste a été reçue portant les noms des représentants du gouvernement, il est prévu que les noms des représentants du Front Révolutionnaire seront reçus dans la journée de mardi.