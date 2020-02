Soudan: Le ministre d'État estonien arrive au pays

Khartoum, 18 — Le Ministre d'État au ministère des Affaires étrangères de la République d'Estonie, M. Paul Tesalo est arrivé ce matin, mardi au pays, accompagné d'une délégation de hauts fonctionnaires du ministère estonien des Affaires étrangères, pour s'entretenir sur les relations entre le Soudan et l'Estonie et les perspectives futures de coopération au niveau bilatéral et dans les forums internationaux.

La visite vise, également à examiner l'évolution de la situation politique et sociale au Soudan après le succès de la révolution soudanaise et à discuter des moyens de soutenir les questions du Soudan envers des Nations Unies par le biais de son adhésion non permanente au Conseil de sécurité et de renouveler le soutien du gouvernement estonien au Soudan et à son gouvernement de transition.

Il est prévu que le ministre des AE estonien s'entretienne avec le ministre de la Défense, le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères et le directeur général des services généraux de renseignement.