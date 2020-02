Congo-Brazzaville: Livre Paris 2020 - Stand « Les Afriques »

Initié par la Librairie galerie Congo des Dépêches de Brazzaville en 2010, un nouveau stand dédié aux livres et aux littératures africaines et des Afro-descendants retrouve une place au quarantième rendez-vous international de la scène littéraire de Paris Porte de Versailles, du 20 au 23 mars, dont l'Inde est l'invitée d'honneur.

Pour célébrer la diversité culturelle et linguistique de l'Afrique au Salon Livre Paris, à l'initiative du ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire, Maurice Kouakou Bandanman, Marie-Agathe Amoikon Fauquembergue, directrice des Éditions Eburnie, et son équipe ont retenu un espace de 250 m² / Emplacement E75.

Dans cet espace, baptisé « Les Afriques » par l'association Espace des Littératures et du Livre africain et Afro-descendant, en sigle ELLA, le public viendra à la rencontre, tant des auteurs confirmés que des jeunes talents et autres acteurs divers du livre.

Les organisateurs veulent faire de cet endroit, le temps du salon, à la fois un espace de culture et une vitrine du continent africain, dans sa globalité, incluant aussi des écrivains ultramarins de Madagascar, Comores, Maurice, Antilles françaises, Guyane, Haïti, Cuba et du Brésil.

« En somme, un projet fédérateur qui permette à l'Afrique de démontrer que, outre son oralité, ce continent possède également de belles plumes », explique-t-on.

D'ores et déjà, les organisateurs annoncent des animations littéraires et culturelles en général sous forme de débats, tables rondes, conférences, cafés littéraires, récitals de poésie, slams, dédicaces et intermèdes musicaux.

Un modèle calqué sur le stand Livres et auteurs du Bassin du Congo des Dépêches de Brazzaville qui, en précurseur, a donné pendant de nombreuses années une résonance exceptionnelle à la littérature africaine au salon du livre de Paris.

Il est également prévu l'attribution des récompenses des lauréats de prix littéraires : le prix Orange pour l'Afrique, le prix des Cinq Continents, le prix Senghor et le prix de la presse panafricaine.