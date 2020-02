Afrique: Chan 2020 - Le Congo dans le même groupe que la RDC, la Libye et le Niger

A moins de deux mois du début de la compétition, les seize sélections qualifiées connaissent déjà leurs adversaires

Le tirage au sort de la sixième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) a eu lieu le 17 février à Yaoundé au Cameroun.

Le hasard du tirage a placé les Diables rouges du Congo dans le groupe B dans lequel ils retrouveront les Chevaliers de la Méditerranée, les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) et le Mena du Niger.

Cinquièmes lors de la dernière édition remportée en 2018 par le Maroc, les Diables rouges nourrissent l'ambition d'atteindre au moins le dernier carré. La tâche ne sera pas facile vu les forces en présence.

Dans le groupe B, Congo-RDC est une affiche qui promet le plus. Les deux sélections ont déjà classé ce match comme un rendez- vous important ou encore un match spécial et cela risque d'être chaud à plusieurs niveaux.

Les Diables rouges qui participeront à leur troisième Chan affronteront pour la première fois dans une phase finale du Chan les Léopards de la RDC double vainqueur de la compétition (2009 et 2016). Le Congo et la RDC n'avaient jusque-là l'habitude de se croiser que dans les qualifications (trois fois au total).

Lors des éliminatoires du dernier Chan au Maroc, le Congo avait éliminé la RDC (0-0 à Brazzaville puis 1-1 à Kinshasa). Le Congo avait arraché sa première qualification pour le Chan 2014 devant la RDC (1-2 à Kinshasa puis 1-0 à Dolisie).

La RDC avait éliminé le Congo lors des éliminatoires du premier Chan en 2009 (3-0 à Kinshasa puis 1-2 à Pointe-Noire). Récemment les deux sélections se sont croisées à Kinshasa lors du tournoi Tifoco et la RDC a eu raison du Congo 1-0.

Outre la RDC le Congo va aussi retrouver dans cette compétition une vieille connaissance : la Libye repêchée à la suite du désistement de la Tunisie. Les Diables rouges et les Chevaliers de la Méditerranée se sont croisés à deux reprises dans une phase finale du Chan.

En 2014, le Congo avait échoué à la porte des quarts de finale après avoir concédé dans les ultimes minutes de la rencontre comptant pour la troisième journée des matches de poules un nul de 2-2 face à cette équipe alors qu'il menait 2-0.

En 2018, les Congolais ont été éliminés en quarts de finale aux tirs au but 3-5 après un score d'un but partout au temps règlementaire. Il y a donc une revanche à prendre pour les Diables rouges dans la course à la qualification pour le second tour.

Enfin, les Diables rouges vont affronter pour la première fois dans une phase finale du Chan le Mena du Niger. Trois matches importants à mieux négocier pour passer le premier tour. Dans le groupe A, le Cameroun affrontera le Mali, le Burkina Faso et le Zimbabwe.

Le Maroc tenant du titre est placé dans le groupe C avec le Rwanda, l'Ouganda et le Togo. La Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie sont dans le groupe D.

La 6e édition du Chan se disputera du 4 au 25 avril au Cameroun. Les deux premiers de chaque groupe disputeront les quarts de finale.