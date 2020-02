Tunisie: Boxe avec les Etoiles | Galaoui honore la Tunisie - Fantastique et fabuleux

Sur le ring, Mohamed Galaoui est un boxeur malin, d'une excellente condition physique, qui sait faire le spectacle, et le public en redemande. Encore une fois, au gala « Tekfight », au Colisée de Meaux, salle archi-comble, devant les caméras des télévisions tunisiennes, Nationale 1, Nationale 2, Hannibal TV et Attessia, samedi 15 février 2020, il a prouvé sa supériorité par une brillante victoire par K.-O. à la première reprise contre le très expérimenté Thaïlandais, Koonnam Somyot.

Azdine Ben Yacoub et l'Association Carthage étaient les premiers à le présenter lors d'un gala championnat à Gabès où il avait gagné avec punch et panache contre le Français Cédric Valentin. Et au vu de son impressionnant palmarès, il avait été récompensé lors de la première cérémonie des Gants d'Or à Tunis, en février 2016, aux côtés de Taoufik Balbouli, Kamel Bouali et Imed Mathlouthi.

Momo « Momotek », Hakim Ketaieb et Imed Mathlouthi forment le trio le plus prestigieux de champions du monde pieds-poings. Rappelons ici avec force qu'ils sont les seuls champions du monde tunisiens, connus et reconnus en pieds-poings à ce jour.

Ahlem Grissette trébuche

De son côté, notre championne d'Afrique et du monde, Ahlem Grissette, n'a pas démérité, loin de là, rencontrant une opposition de très haut niveau, bien que battue aux points par la Française Maurine Atef (US Créteil Choisy le Roi). Deux styles, deux pays, deux palmarès, deux histoires, deux grandes championnes.

En attendant Bellengreville

L'Association Carthage et Azdine Ben Yacoub proposeront une revanche, cette fois-ci sur les terres tunisiennes.

En attendant cette 6e rencontre France-Tunisie, ce nouveau défi des champions, tout ceci est de bon augure, pour « gagner le point » chez Romuald Roques à la 4e Nuit des Panthères, en Normandie, à Bellengreville, qui aura lieu le 11 avril prochain, avec les champions Ahlem Grissette, Zouheir Gadhgadhi, Linda Ksouss, Tarek Hamdi, Arij Zaafouri, Wided Younsi...