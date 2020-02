Algérie: UMA - Accélérer la relance des structures et la révision de l'acte constitutif

Alger — Des politologues ont mis en avant, lundi à Alger,l'impératif d'accélérer la relance des structures de l'Union du Maghreb arabe (UMA) et de la révision de son acte constitutif en vue de concrétiser la complémentarité et l'intégration économique maghrébine, et par conséquent augmenter le taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) des pays membres.

Lors d'une Journée parlementaire sur le thème "Union du Maghreb arabe : Réalité et défis", organisée à l'occasion du 31e anniversaire du traité instituant l'UMA, les experts ont souligné que "la coopération régionale, en tant que cadre et stratégie de complémentarité maghrébine à la faveur de la relance des structures de l'UMA, est devenue plus que nécessaire sur le court terme, à travers la réadaptation de tous les accords encadrant de l'action commune et la définition des priorités".

"La région maghrébine a besoin de positionnement stratégique parmi les communautés économiques émergentes", a-t-il soutenu, soulignant que l'édifice maghrébin actuel était "la plus faible des huit unions régionales africaines", selon l'union africaine.

M.Mokadem a rappelé que le Maghreb disposait de capacités non négligeable pouvant être exploitées et investies au niveau régional pour constituer une force à même de peser dans les fora régionaux et internationaux.

Evoquant ces potentialités, le SG du conseil consultatif de l'UMA a cité la position stratégique, les ressources naturelles et humaines considérables.Le président du groupe parlementaire algérien au Conseil consultatif de l'UMA Abdelyamine Boudaoud a appelé également à l'accélération de la relance des organes de l'UMA pour faire face aux différents défis économiques, sécuritaires, sociaux et culturels.

Le Directeur général chargé des pays arabes au ministère des Affaires étrangères, Marhoum Ahmed Mourad a, quant à lui, mis l'accent sur "l'impérative relance de l'UMA", soulignant que cette relance est dictée par l'ensemble des risques et menaces qui planent sur la région".

De son côté, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) Slimane Chenine a qualifié l'UMA d'ambition commune et d'aspiration légitime des peuples maghrébins et un terreau fertile pour l'intégration économique, la coopération scientifique, culturelle et humaine.

Il a fait état, dans ce sens, de "la disponibilité des parlementaires à contribuer, dans le cadre des efforts nationaux intégrés et du Conseil de la Choura de l'UMA, à toutes les démarches visant la concrétisation des ambitions des générations dans le cadre de la communauté du destin d'un Maghreb Arabe complémentaire fonctionnellement, cohérent politiquement, prometteur économiquement, sol idaire humainement et actif stratégiquement".

Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjil, a mis en avant la nécessité de faire de cette journée parlementaire un espace d'analyse des causes ayant empêché les espoirs des génération à l'émergence d'un Maghreb arabe uni".Par ailleurs, le maitre de conférence à la faculté des sciences politiques et des relations internationales, M. Abdelhalim Ghazli a évoqué le rôle des élites sociétales en tant que vecteur de réactivation du processus d'intégration maghrébine.