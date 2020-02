Angola: Les diamants rapportent 1,3 milliard de USD en 2019

Luanda — La production de diamants en Angola a rapporté 1,3 milliard de dollars US, en 2019, par la vente de 9,4 millions de carats.

Par rapport à l'année 2018, il y a eu une croissance de 12,3 pourcent de production, et une augmentation de recettes de 6,2 pourcent, a indiqué le directeur national des Marchés et promotion de commercialisation du Ministère des Ressources minières et du Pétrole, Gaspar Sermão.

Le responsable a souligné que le prix moyen de diamant a été d'environ 136 dollars US par carat, soit une baisse de quelque 10 pourcent, par rapport à l'année 2018.

Cependant, a-t-il expliqué, l'augmentation de la production a été capable de contrebalancer la chute du prix, d'où les résultats ont été positifs.

Parmi les compagnies, la Société Minière de Catoca se distingue comme le plus grand opérateur du secteur, responsable d'environ 90 pourcent de production de diamants en Angola, le plus grand employeur dans la province de Lunda Sul, et partenaire économique et social du Gouvernorat local.