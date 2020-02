Tunisie: 6e édition du Sicca jazz - Vibrez sur les fusions !

C'est la sixième édition qui commence à pointer du nez, celle de Sicca Jazz, un festival qui revient encore plus fou, encore plus déterminé et encore plus créatif et ambitieux. Car Sicca Jazz, depuis sa naissance, n'a jamais été une simple scène ou un festival de plus où des artistes viennent offrir des performances, il est né pour changer le visage de la région, d'en faire une destination de choix, faire de la décentralisation culturelle une réalité, de la musique un véritable cheval de bataille et créer avec le jazz une évasion, un état d'esprit et un moment de communion partagé.

Et c'est vendredi dernier dans un hôtel de la capitale que s'est tenue la conférence de presse de cette 6e édition en présence des organisateurs et des partenaires.

«La ligne artistique du festival propose des rythmes d'univers différents allant de l'éthno-jazz d'Arat Kilo/Mamani Keita and Mike Ladd, aux classiques du jazz, de la soul ou du funk à travers Electro de luxe et Malted Milk, ou encore le jazz rythmé et sophistiqué de Moncef Genoud Quartet et de la sensation Soul vocale venant des Kennedy Administration, en passant par le jazz tunisien et les fusions underground à l'image de Gultrah System et de Treeg. Le Stambali, à l'instar de la musique soufie, fera, comme à l'accoutumée, partie de la programmation», explique Ramzi Jebebli, fondateur et directeur du Festival.

«Sicca Jazz poursuit son expérience comme incubateur de talent et de création via le Siccaveneria Art Lab et les résidences artistiques. Et cette 6e édition mise, également, sur la scénographie et présentera cette année une impressionnante scénographie artistique par les deux artistes Shoof et KoolCore. Cela marquera le coup d'envoi du festival du Street Art «Behind the wall» au Kef sous la direction de Ramzi Jebabli et la direction artistique de Hosni Hertelli. En accord avec sa stratégie de décentralisation, Sicca Jazz 2020 continue la caravane artistique ACT3 pour la 3e année consécutive, et ce, dans les délégations de Barnoussa, Sakiet Sidi Youssef et de Nebeur. Et finalement, Sicca Jazz offrira une scène libre au centre-ville du Kef pour des genres de musiques internationales.

Sicca Jazz, dont le slogan de cette année est «Vibrez sur les fusions», n'est pas une simple invitation aux différents concerts, c'est un appel pour venir au Kef et y séjourner le temps d'un festival.