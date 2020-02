Tunisie: L'USBG retrouve de la hauteur - L'effet Nidhal Khiari

Une nouvelle ère commence.La prestation de l'USBG, au début de la rencontre, laisse penser que Khiari avait peur de perdre contre les Aghlabides.

C'est probablement la raison pour laquelle il avait aligné une formation à vocation défensive. Et, l'USBG a bien résisté au premier half pour contrecarrer un adversaire qui jouait, manifestement, le tout pour le tout. Au fil des minutes, l'équipe sudiste a fait mainmise sur la partie et l'entraîneur a introduit deux attaquants. Tactique payante puisque à un quart d'heure du coup de sifflet final, Ben Tarcha a concrétisé la domination des siens en inscrivant l'unique but de la partie. Victoire salutaire pour les protégés de Khiari qui se maintiennent à la septième place au classement avec 22 points.

Au révélateur des meilleurs

Trois points précieux empochés par l'USBG aux dépens de la JSK pour inaugurer une nouvelle ère avec le nouveau staff technique. Deux autres opportunités lui seront offertes prochainement par le calendrier qui a mis sur son chemin deux adversaires mal classés, à savoir l'UST et le CAB. Dimanche, Nidhal Khiari, a gagné la confiance du bureau directeur, des joueurs et des supporters. Il va donc poursuivre son travail dans le calme et avec le même enthousiasme et la même détermination. Une motivation qui toucherait également les joueurs. Deux autres résultats positifs confirment l'efficacité du groupe et propulseraient l'équipe encore plus haut au classement, loin de la zone rouge, avant de recevoir le leader à Ben Guerdane puis d'affronter les autres clubs du haut du tableau, le CSS, l'ESS, le CA, le ST et l'USM.