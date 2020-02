Soudan: Conseil des Ministres ordonne de bonnes dispositions pour la visite du Président Allemand

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Conseil des Ministres, réuni régulièrement sous la présidence du Premier ministre le Dr Abdallah Hamdouk Mardi, a écouté un Exposé du Dr Hamdouk sur sa Récente visite en Allemagne.

Le Conseil a salué le Résultat de la visite et a ordonné de se Concentrer sur la Coopération avec l'Allemagne et les Bonnes Dispositions pour la visite du Président de l'Allemagne au Soudan dans la Semaine à venir.

Le Conseil des Ministres a entendu la première partie de la visite concernant les Relations entre le Soudan et l'Allemagne au cours de laquelle le Premier ministre a tenu une réunion avec la Chancelière Allemande Angela Merkel sur les Relations Bilatérales et coïncidant avec la Décision du Parlement Allemand d'Annuler les Sanctions Imposées sur le Soudan.

Le Dr Hamdouk a déclaré que cette étape ouvrirait des Horizons de Coopération entre le Soudan et l'Allemagne, en particulier dans les domaines du Développement de l'Energie, de l'Agriculture, de l'Education et des Technologies.

Le Ministre de la Culture et de l'Information et Porte-parole du Gouvernement, Faysal Mohamed Salah, a déclaré dans des communiqués de presse que la deuxième hache de la visite représentait la Participation du Soudan à la 55e Conférence de Munich sur la Sécurité, qui a permis au Premier ministre de tenir une Série de Réunions avec les Ministres des Affaires Etrangères des Etats-Unis et de la Russie, La Finlande et les Pays-Bas en plus d'un nombre de Premiers ministres des pays Européens et Arabes.

Le Ministre a déclaré que la visite a été Fructueuse et a ouvert des Horizons de Coopération avec un nombre de pays et que la visite a été saluée par la Partie Allemande et les Médias Internationaux.

Il a révélé que la visite avait également été l'occasion de rencontrer les Communautés Soudanaises à Berlin et Munich où des Points de Vue sur une Multitude de Questions et de Problèmes des Communautés Soudanaises ont été échangés et que des Dispositions Pratiques ont été réaffirmées pour résoudre les Problèmes auxquels sont confrontées les Communautés Soudanaises.