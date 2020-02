Angola: Cabinda a un projet de construction de plates-formes pétrolières

Cabinda(angola) — Le projet de construction de plates-formes pétrolières à Cabinda, appelé Lifua-A, a été lancé mardi sur la base industrielle de la société Algoa, dans la commune de Malembo, au cours d'un acte témoigné par le ministre du Pétrole et des Ressources naturelles, Diamantino Azevedo.

Le projet vise à construire des plates-formes pour soutenir l'exploration de gaz et de pétrole dans le champ Takula-Bloc-0, qui a le groupe d'entrepreneurs Chevron, Sonangol, Eni.

Le projet est divisé en trois phases (Lifua A, B et C): La première phase qui commence ce mardi, comprend la livraison de la première plate-forme dans le champ offshore de Takula, au premier trimestre 2021.

Le ministre du Pétrole et des Ressources naturelles, Diamantino Azevedo, qui a assisté au lancement du projet Lifua-A, a déclaré que l'infrastructure avait une importance capitale dans l'industrie pétrolière de la province de Cabinda. < Ce projet constitue un exemple clair des mesures que le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a prises dans le secteur pétrolier, et cette infrastructure démontre le sens de responsabilité envers les provinces du pays en raison du programme d'emploi à la jeunesse ", a-t-il indiqué.

À son tour, le gouverneur de Cabinda, Marcos Alexandre Nhunga, a déclaré que le lancement de ce projet dans la province de Cabinda répondait à l'appel des jeunes à l'emploi.

Le projet, estimé à environ 60 millions de dollars US (Lifua A, B et C), créera au moins 400 emplois directs.

Le directeur général de la CABGOC-Chevron, Dereck Mark, et d'autres responsables de l'Agence nationale du pétrole et du gaz, de l'Algoa et d'autres membres de l'association du Bloc-0 étaient présents à l'acte.

Le champ de Takula associé au bloc-0 compte 6 puits, dont quatre pour la production de pétrole et de gaz.

Lifua-A, B et C permettra la production de nouvelles plateformes de plus petites dimensions, pour faciliter l'injection d'eau et l'exploration pétrolière.