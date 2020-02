Ile Maurice: St-Julien-d'Hotman - Doushan Sewtohul décroche le prix Wedisson pour la 15e fois

Il n'arrête pas de cumuler les Wedisson Awards, prix récompensant les meilleurs photographes de mariages dans le monde. Doushan Sew-tohul a beaucoup travaillé pour en arriver là. Les challenges, cet homme de 39 ans en a connu des tas. Il a été pour la première fois sous les feux de la rampe lorsqu'il a remporté la troisième édition du concours Rêve de Star en 2007. Son interprétation de la chanson Woh Kaun Hein lui avait permis de remporter un prix de Rs 50 000 et la possibilité d'enregistrer un album.

Depuis, cet homme, qui dit tenir sa fibre artistique de son père, n'a pas cessé de briller. Au-jourd'hui, il figure parmi le top 25 de la liste des photographes de mariages dans le monde. Pourtant, il y a huit ans, cet habitant de St-Julien-d'Hotman n'aurait jamais pensé qu'il réaliserait de superbes photos de mariage au point d'être récompensé.

Enseignant l'art, si ce n'est pas le pinceau qu'il tient en main, c'est son appareil photo qui l'accompagne en permanence.

Pour Doushan Sewtohul, l'art est aussi synonyme d'émotions. Une personne peut exprimer ses émotions à travers son art. Notre interlocuteur, qui est peintre, sculpteur, musicien, photographe et vidéaste, essaie de transmettre ses émotions à travers son art. «Je vis l'art. C'est un peu ma raison d'être. C'est à travers l'art que j'arrive mieux à m'exprimer. Je donne libre cours à ma créativité et à mon imagination.»

C'est en 2012, que ce passionné d'art achète un appareil photo. Et commence progressivement à réaliser des clichés. Pas question de s'arrêter une fois que ce chemin a été emprunté. Il décide donc de se lancer dans la photographie de mariage. Toutefois, confie Doushan Sewtohul, il a dû persévérer pour atteindre le top niveau. En 2014, il raconte qu'il a eu l'opportunité de travailler pour un Big Fat Indian Wedding où d'éminentes personnalités, à l'instar des stars de Bollywood, étaient présentes. Ce jour-là, il a dû faire ses preuves.

Aujourd'hui, les clients doivent réserver des mois à l'avance pour s'assurer de figurer en bonne place sur son agenda. D'ailleurs, Doushan Sewtohul fonctionne selon la devise «premier arrivé, premier servi». Pas question de faire une différence entre les clients.

Lors de chaque mariage, le trentenaire essaie de produire un travail de haute facture.

Il a également su s'entourer d'une équipe de six personnes, des jeunes dynamiques dont le plus âgé a 22 ans, et qui l'épaulent dans son travail.

L'artiste a une vision. Dans un futur proche, il projette d'ouvrir une école de photographie où des jeunes auront l'occasion de se former. Ils pourront aussi y entamer des stages avant de travailler.

«Il est important de bien former les photographes car la qualité joue un grand rôle dans ce domaine», confie Doushan Sewtohul, qui est soutenu dans tout ce qu'il fait par son épouse et qui est père d'une fille et d'un fils, à qui il compte inculquer son art.

Wedisson Award: un prix récompensant les meilleurs photographes de mariage

Wedisson est une plateforme exposant les meilleures photographies de mariage du monde entier. C'est un site où les photographes de mariage les plus talentueux peuvent partager leur travail et rivaliser pour une place dans les collections. Chaque mois, les meilleurs photographes concourent pour le «Best Wedding Photography Wedisson Award". Notre interlocuteur a reçu son dernier prix au mois de janvier. Au total, il en compte 15 à son palmarès.