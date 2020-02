Algérie: Oum El Bouaghi - Saisie de pièces archéologiques et pierres précieuses à Ain Beida

Oum El Bouaghi — La brigade de recherche et d'intervention de la sûreté de wilaya d'Oum El Bouaghi a réussi à saisir des pièces archéologiques et 89 pierres précieuses dans la ville d'Ain Beida (26 km à l'Est d'Oum El Bouaghi), a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Les éléments de la brigade ont ainsi arrêté cinq (5) personnes âgées entre 29 et 45 ans qui s'apprêtaient à vendre des pièces archéologiques, selon la même source qui a fait savoir que l'opération a permis de récupérer 89 pierres précieuses de tailles et couleurs diverses, une sculpture de tête creuse fixée sur socle en marbre, la statue d'un aigle sur socle en forme montagne en cuivre ainsi qu'un montant d'argent et deux véhicules.

Les valeurs archéologique, artistique et historique des pièces saisies ont été confirmées par les services compétents et un dossier pénal a été constitué contre les mis en cause, a-t-on ajouté, précisant que les articles saisis ont été remis aux services compétents.