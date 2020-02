Algérie: Signature d'une convention-cadre entre l'ONPO et l'université des Sciences islamiques de Constantine

Alger — Une convention-cadre a été signée, mardi à Alger, entre l'Office National du Pèlerinage et de la Omra (ONPO) et l'université des Sciences islamiques Emir Abdelkader de Constantine (USIC), en vertu de laquelle l'USIC assure la formation des cadres de l'Office et du personnel en charge de l'opération du Hadj.

La signature de cette convention s'est déroulée en marge de l'ouverture officielle du Salon national du Hadj et de la Omra au Palais des expositions (Pins Maritimes-Alger), en présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.

En vertu de cette convention, "l'USIC se charge, à l'avenir, de superviser la formation des différents cadres relevant de l'ONPO et du personnel en charge de l'opération du Hadj, en leur dispensant une formation scientifique et de jurisprudence, conformément à la Charia, dans le but de leur permettre de s'acquitter convenablement de leur noble mission envers les Hadjis lors de leur séjour dans les Lieux Saints de l'Islam".