Algérie: Agriculture - S'inspirer des expériences des pays pionniers pour l'accompagnement des start-up

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a mis en avant l'initiative de la Chambre nationale d'agriculture (CNA) visant le renforcement des capacités et des compétences de ses ingénieurs et ses cadres en matière d'accompagnement des start-up dans le secteur agricole, en s'inspirant des expériences étrangères dans le cadre de la coopération bilatérale.

S'exprimant lors de la visite d'un atelier de travail dédié à la formation des cadres relevant des Chambres nationales des wilayas du centre, organisé au siège de la CNA dans le cadre du programme de coopération avec les Pays-Bas, M. Omari a fait savoir que l'Algérie s'inspirait des expériences des pays pionniers dans le domaine de la gestion des investissements agricoles, à l'image des Pays-Bas, et ce dans l'objectif de créer des incubateurs au profit des startups spécialisés dans le secteur agricole.

Soulignant que cette session de formation sera généralisée aux Chambres de l'agriculture à travers le territoire nationale, le ministre a rappelé le rôle des incubateurs dans l'accompagnement et la formation des jeunes porteurs de projets à même de leur faciliter l'acquisition de matériaux et l'obtention de crédits et de foncier agricole, mettant en avant leur rôle dans la création de la valeur ajoutée et de l'emploi.

Organisée à la CNA au profit des jeunes ingénieurs relevant des chambres d'agriculture des wilayas du centre, cette session de formation s'étalera du 15 au 20 février en cours.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de coopération tracé entre la CNA et l'organisation hollandaise Experts Seniors PUM pour la création d'incubateurs au niveau des chambres d'agricultures à même d'accompagner les jeunes porteurs de projets agricoles tout au long des étapes de création de leurs entreprises ou exploitations agricoles.