Sénégal: Coopération - Six accords signés entre le Sénégal et la Mauritanie

La visite officielle de deux jours du Président Macky Sall en Mauritanie a été bouclée, hier, par la signature de six protocoles d'accords relatifs à la fiscalité, à la pêche, à l'agriculture, à l'économie numérique, à la sécurité maritime et à l'énergie.

Au-delà du renforcement des relations d'amitié séculaires qu'entretiennent les deux pays, la visite du Président Macky Sall à Nouakchott était surtout une occasion pour le Sénégal et la Mauritanie de consolider leur coopération sur certaines questions d'intérêt commun. Cette volonté s'est traduite par la signature de six protocoles d'accords relatifs à la fiscalité, à la pêche, à l'économie numérique, à la sécurité maritime, à l'énergie et à l'agriculture. Les documents ont été paraphés par les ministres respectifs des deux pays en présence des deux Chefs d'Etat au cours d'une cérémonie empreinte de solennité qui marquait le point final d'une visite officielle de deux jours.

Le premier accord est relatif à une convention régissant le régime fiscal et douanier applicable au projet de construction du pont de Rosso qui relie les deux pays par l'enjambement du fleuve Sénégal. Deux autres accords également, portant sur l'agriculture et sur l'arrangement technique relatif à l'organisation de patrouilles et d'exercices communs entre les marines nationales des deux pays.

Ensuite, un autre accord a été porté sur le domaine des télécommunications, des technologies de l'information, de la communication et des postes. Et en perspective de l'exploitation du gaz à la frontière maritime entre les deux pays, un accord relatif au secteur a été signé et porte notamment sur l'initiative «Clean gaz» pour la réduction de l'empreinte carbone de l'exploitation des ressources gazières à travers l'utilisation d'énergies propres. Enfin, le dernier accord concerne le secteur de la pêche qui, ces dernières semaines, a fait l'actualité avec les manifestations à Saint-Louis. Après la signature des accords, les Présidents Macky Sall et Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani ont donné des instructions à leurs gouvernements respectifs afin que soit mis en place un comité de suivi pour leur mise en œuvre.