Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Renaissance impitoyable devant Bukavu Dawa, RCK défie DCMP

Le FC Renaissance a écrasé l'OC Bukavu Dawa, lanterne rouge dans le cadre de la manche retour de la 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Et pour sa part, Racing Club de Kinshasa pense à une victoire face au DCMP.

Accroché lors de la précédente journée par l'AS Maniema Union, le FC Renaissance du Congo s'est rattrapé de fort belle manière en étrillant, le lundi 17 février, au stade des Martyrs à Kinshasa l'Olympique Club Bukavu Dawa sur le score de quatre buts à un. Dans un match à sens unique, les Renais de Kinshasa n'ont pas été cléments devant des Sud-Kivutiens qui ne voyaient que du noir. Très vite, les Oranges ont pris l'ascendance sur les Corbeaux de Bukavu. Ces derniers ont cédé à la pression dès la 7e minute, grâce à un coup de maître de Girbeau Mambanzikila. Ce but a obligé les Noirs et Blancs de Bukavu à reculer davantage. Une stratégie qui leur a été fatale, puisque les Oranges ont été alourdis par Waka Bofafaka à la 15e minute. La domination des Renais s'est poursuivie peu avant la pause avec la troisième réalisation de Lilepo à la 38e minute.

En deuxième période, les poulains de l'entraîneur Camille Bolombo n'ont pas baissé leur rythme de jeu. Ils ont continué avec la même détermination de punir les Sud-Kivutiens. Et à la 48e minute, c'est à nouveau Mambanzikila, sur une frappe à ras du sol va signer un doublé dans cette rencontre. Malgré la réduction du score des Noirs et Blancs de Bukavu à la 57e minute sur pénalty, le FC Renaissance a bien fini la rencontre, l'emportant par quatre buts à un. Grâce à cette victoire, les Bana Fibo totalisent vingt-neuf points et occupent la 6e place du classement de la Ligue 1. Le club orange joue son prochain match le dimanche 23 février à Goma devant l'AS Nyuki.

Notons que le Daring Club Motema Pembe (DCMP) affronte, ce mercredi 19 février, au stade des Martyrs le Racing Club de Kinshasa (RCK). Lors de la première confrontation entre les deux équipes à la manche aller, DCMP s'était imposé face à RCK. Aussi le club jaune et bleu pense à prendre leur revanche profitant d'une forme en demi-teinte du club vert et blanc en ce début de la manche retour. RCK reste sur un résultat d'égalité face à V.Club (un but partout), et peut s'en servir comme match de référence.

Récemment promu deuxième assistant du sélectionneur des Léopards locaux Mihayo Kazembe, l'entraineur principal du RCK, Bertin Baku, a glissé quelques mots sur cette rencontre contre DCMP. « Nous ne viendront pas pour défier le DCMP mais pour jouer et présenter notre football. Ce sera l'amélioration du résultat. Nous aurons un autre match qu'à l'aller et nous sommes contraints de faire un bon résultat pour sauver notre équipe de la relégation dans ce tournoi. Le respect des consignes fera que nous puissions enregistrer un meilleur résultat, bien que cela ne soit ni facile moins encore impossible pour nous de réaliser un bon résultat devant DCMP », a-t-il déclaré en conférence de presse d'avant-match.