Congo-Kinshasa: Avec quels professionnels de médias en audiovisuel peut-on espérer réussir 2020 en tant qu'année de l'action ?

analyse

La question mérite d'être posée pour notre pays où tous les professionnels des médias sont abusivement appelés journalistes. Une situation due à l'assimilation justifiée ou injustifiée d'autres professionnels de métiers de ce secteur au métier de journaliste.

C'est comme si être animateur, producteur, réalisateur, directeur photo, ingénieur de son, et autres métiers technico-artistiques n'avaient aucune valeur. Un emploi qui installe progressivement l'«amateurisme professionnel» dans le domaine de l'audiovisuel, et surtout celui de la profession de journaliste. Et tout cela semble être fait avec la complicité volontaire ou involontaire des responsables de médias qui dirigent ce secteur très important de la vie, qui exige pourtant expertise avéré pour l'un ou l'autre professionnel de médias, après la libéralisation disons la démocratisation de l'espace médiatique audiovisuel dans notre pays.

D'où, la nécessité d'une réflexion professionnelle sur la qualification sectorielle de chaque professionnel de médias audiovisuel, si on veut effectivement réussir 2020 en tant qu'année de l'action, dans cet Etat de droit qu'est la République Démocratique du Congo, où pour la toute première fois de son histoire, une passation de pouvoir pacifique et civilisée a eu lieu le 24 janvier 2019, entre le 4ème Président de la République Joseph KABILA KABANGE et le 5ème Président Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, après les élections souverainement organisées le 30 décembre 2018, et cela en dépit des difficultés rencontrées pour réussir ces élections. L'année de l'action peut aussi être placée dans ce contexte de défi. Et pour éviter le danger dans la communication marketing de cette année de l'action, la maitrise du langage audiovisuel, le respect de l'éthique et des normes professionnelles qui sont actuellement reléguées au second plan par certains « journalistes » doivent être exigés. Autrement, on risquerait de compromettre ladite année telle que le Président de la République l'avait annoncée lors de son adresse aux deux chambres du parlement réunies en congrès annuel constitutionnel de 2019.

Pour qu'on réussisse médiatiquement la communication professionnelle de cette année de l'action, l'article 23 de la constitution de notre pays nous pousse à dire que si nous voulons bien exercer notre 4ème pouvoir avec professionnalisme et succès, il faudra que nous redéfinissions au cours d'un forum ou d'un état de lieu de médias congolais, les critères d'appartenance professionnelle à l'éventuelle Union Nationale des Professionnels de médias du Congo (UNPMC) qui engloberait les différentes associations de métiers de l'audiovisuel. Ce qui la différencierait juridiquement et professionnellement de notre Union de la Presse Nationale du Congo (UNPC) et ses composantes.

Ce qui éviterait aussi la confusion avec ce système d'assimilation d'autres professionnels de métiers de médias à celui de journaliste. Un travail qui doit être fait pendant cette année de l'action qui s'appuie sur les sanctions positives ou négatives de ceux qui les méritent, afin qu'un bilan positif soit présenté au peuple congolais, dans le cadre de changement de mentalités de nouveaux citoyens et des citoyens nouveaux de la RDC du milieu politique, professionnel et extra-professionnel. Avec cette approche, les professionnels de médias pourraient contribuer visiblement à l'accomplissement de la mission classique d'informer objectivement, sans se confondre aux missions classiques de former/éduquer médiatiquement la population, et de divertir sainement ladite population.

Les professionnels de média audiovisuel auxquels on devrait s'appuyer pour réussir 2020 en tant qu'année de l'action sont ceux qui sont qualifiés dans leurs secteurs d'actions. Autrement, la démarcation serait difficile à faire entre journaliste, animateur, producteur, réalisateur, producteur-présentateur, producteur-réalisateur, journaliste-producteur, direction de production et de programmation, là où il n y a pas de direction des programmes, et surtout objet social et ligne éditoriale chère à une maison de presse.

En 2020, il faudra que l'exercice d'un métier de médias soit conditionnée par l'exigence d'une formation académique ou professionnelle requise. Car, avec le professionnalisme expertisé, les insuffisances professionnelles seraient complètement minimisées, et les tendances politiques de LAMUKA, de Cap pour le Changement (CACH) avec ses conflits internes, ainsi que de Front Commun pour le Congo (FCC) et ses membres, n'auront plus de place dans les médias. Et que seul l'esprit d'équité caractériserait les professionnels de médias dans le traitement des informations de l'opposition politique et de la majorité coalisée au pouvoir pendant cette année de l'action.

Avec la sagesse et la maturité politique des deux autorités morales de ses deux grandes familles politiques, notre pays s'est retrouvé dans une situation de moindre mal. Il serait peut-être sage et intelligent aussi de résoudre certains de nos problèmes en interne pour éviter leur dramatisation qui divise négativement notre classe politique, partant notre pays, au lieu de le diviser positivement comme sur un terrain de football. Car, les acteurs politiques de LAMAKA, de CACH et de FCC sont des adversaires et non les ennemis. Un travail auquel les professionnels doivent s'adonner si on tient au succès de 2020 comme année de l'action. Avec cette sagesse et cette intelligence par exemple, le problème de quinze millions de dollars qui est déjà entre les mains de la justice, devrait être laissé à cette dernière pour qu'elle fasse son travail.

Mais en usant des prérogatives de l'article 23 de la constitution de notre pays, nous pouvons insinuer avec la maxime qui dit que « les linges sales se lavent en famille », la solution serait la restitution de la moitié de la rétro-commission dans la caisse de l'Etat, en attendant la suppression officielle de ce système qui caresse la corruption. De cette façon, la tension politique qui consume à petit feu notre pays, et qui risque de nous faire perdre tout, pour avoir cherché à tout gagner, baisserait progressivement jusqu'au dénouement du procès. Si la caisse de l'Etat pouvait être servie d'une partie de l'argent de rétro-commission, beaucoup de Congolais applaudiraient la sagesse et l'intelligence de ses dirigeants politiques et judiciaires, et comprendraient qu'effectivement « une faute avouée est à moitié pardonnée ».

Quant au problème des sauts-de-mouton, l'application de l'aphorisme qui sous-entend que « le vin est tiré, il faut le boire », peut servir aux professionnels de médias avisés de communiquer positivement sur cette situation, en proposant qu'avant le 30 juin 2020, seul l'achèvement de sauts de mouton du Rond MANDELA et de SOCIMAT sur le Boulevard du 30 juin à GOMBE, ainsi que les sauts de mouton du MARCHE de la LIBERTE et de DEBONHOMME sur le Boulevard LUMUMBA soient achevés et inaugurés. Pour celui de la RTNC et autres, les transversales de leurs croisements soient ouverts à la circulation, à l'exception des parties où se déroulent effectivement les travaux de ces sauts-de-mouton. Ne pas le faire de cette façon manquerait du réalisme, et pousserait la population secouée par le calvaire créés par ces sauts-de-mouton de continuer à se plaindre, en dépit de la bonne volonté de mise en place des sauts-de-mouton.

C'est aux professionnels de médias qualifiés que devraient en principe revenir la mission classique d'informer objectivement la population en la matière, et produire des programmes y relatives pour éclairer l'opinion sur cette année de l'action, afin que 2020 soit fructueuse en tout et pour tout en milieu politique, professionnel et extra-professionnel. Et au lieu de tout attendre de la presse présidentielle qui peut être considérée comme une source de documentation pour rendre visible l'action de 2020, chaque professionnel de médias avisé doit, sans couleur, apporter sa contribution sectorielle à la réussite de cette année. Tout est tributaire du professionnalisme avéré des professionnels de médias que nous sommes. Défendons-nous professionnellement.

Animateur & Producteur-Réalisateur TV

Formateur en Audiovisuel/RTNC-A.C.