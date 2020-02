Gabon: Absence de divertissements - Un péché mignon pour la jeunesse

L'oisiveté est un phénomène grandissant dans les villes du Gabon à cause de l'absence de divertissement dans l'ensemble du territoire national. La jeunesse ne sait parfois plus à quel saint se vouer.

Les jardins de la Peyrie, la Foire, le cinéma le Gabon...sont là les différents lieux qui servaient de divertissement pour bon nombre de personnes. Il faut aussi ajouter l'Ogsu qui drainait lycéens, collégiens et étudiants dans les différents stades, il y a bien plusieurs années. Ces jeux attractifs et parfois ludiques occupaient la jeunesse et l'éloignaient de plusieurs maux que l'on constate de nos jours.

Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de quoi se distraire après les cours ou pendant la période de vacances scolaires." Il n'y a rien d'attractif pour les jeunes, face à cela, ils se tournent vers la consommation d'alcool ou de tabac, des pratiques de jeux illicites et se retrouvent dans la rue" pouvait se lamenter un père de de famille.

Même la fête de la Jeunesse qui permettait à l'ensemble des lycées de se retrouver autour du sport n'existe plus. "Nous jouons au football dans des stades accidentés, c'est difficile pour nous. On se contente de ça pour nous amuser" explique un jeune homme d'un quartier populaire de la capitale. Les activités sportives sont attendues car ils fédèrent la jeunesse et peut les éloigner non seulement de l'oisiveté, mais surtout du banditisme grandissant.

LK/MT

