Congo-Kinshasa: Logements sociaux - Pius Muabilu s'ouvre aux investisseurs nationaux et étrangers

Le ministre d'Etat congolais en charge de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu s'active pour matérialiser l'ambitieux projet du gouvernement central, celui de doter la RDC des logements sociaux, non seulement décents, mais aussi et surtout à moindre coût. C'est ainsi qu'il s'est désormais ouvert aux investisseurs nationaux et étrangers, pour convoler en justes noces avec ces derniers, au nom de cet intérêt supérieur.

Le lundi 17 février 2020, il a accordé une audience, dans son bureau de travail, au Directeur de la compagnie internationale de construction AEON, M. Larry Edouard. Les deux hommes ont, somme toute, échangé autour dudit projet de construction des logements sociaux à Kinshasa et à travers le reste des provinces du territoire national.

Au four et au moulin, pour ne pas tuer du temps dans les théories à la Grèce, Pius Muabilu se veut très pratique et s'emploi à rendre effectif ce projet de construction des logements sociaux. Ce, sans asphyxier le trésor public quant au coût global.

Le ministre de l'Urbanisme et Habitat bénéficie çà et là de plusieurs soutiens pour la réalisation de ce projet dans les meilleures conditions. Il urge au Congo Kinshasa, à son ère de développement, qu'il y ait autant de personnes impliquées dans l'équipe gouvernementale afin que le Congo gagne, sans faux-fuyants, murmure-t-on dans plusieurs officines.