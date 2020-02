Congo-Kinshasa: Bunia - Jeanine Mabunda appelle la population à soutenir Félix Tshisekedi

La Présidente de la Chambre basse du parlement, Mme Jeanine Mabunda Lioko, poursuit depuis dimanche dernier, son périple dans le Congo profond. Après avoir visité Goma, Beni ville et Beni territoire ainsi que le peuple en détresse à cause de la recrudescence des tueries et massacres orchestrés par les ADF, la Présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo est actuellement à Bunia.

Après un accueil chaleureux de l'autorité provinciale, des élus de l'Ituri et de la population Iturienne, le numéro un des élus du peuple s'est adressé, sans intermédiaire, aux habitants de Bunia venus l'accueillir à l'aéroport. L'occasion faisant le larron, elle a demandé aux compatriotes de cette partie du pays de soutenir le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui se bat chaque jour pour offrir aux congolais les meilleures conditions de vie possible.

Dans son élan, Mabunda a rappelé le devoir des élus du peuple qui sont des représentants valables de la base. D'après elle, Ituri a élu des Députés dignes au sein de la Chambre basse du parlement. «La population doit leur faire confiance», a-t-elle exhorté. Et de poursuivre : "Le patron des Députés s'appelle population. Et ses besoins revêtent la plus grande urgence". Soulignant sa mission d'écoute entamée pendant ses vacances parlementaires, Jeanine Mabunda a expliqué ce qu'elle venait de faire à Goma et à Beni auprès de la base souveraine qui désire ardemment la paix et le bien-être.

Clin d'œil à la coalition FCC-CACH

Parlant de la coalition FCC-CACH qui gère le pays, l'élue de la circonscription de Bumba a comparé cette union à un mariage où il y a des bons et mauvais moments. Mais, tout est fait pour le bonheur des enfants qui sont les congolais. A noter qu'à Bunia, la speakerine de l'Assemblée nationale a prêché sa politique de proximité et à l'écoute du peuple. C'est pourquoi, elle a enregistré quelques doléances de la population.

Bien avant cette pérégrination dans la province de l'Ituri, Jeanine Mabunda avait échangé avec des forces vives de Beni. Infatigable et prête à consacrer chaque minute au bonheur de ce peuple qu'elle visite, Jeanine Mabunda s'était entretenue lundi soir avec les hommes et femmes de la société civile auxquels s'étaient joints les membres des partis politiques, toutes tendances confondues ( FCC, CACH, Lamuka), touchant du doigt les réalités de ce territoire que plusieurs politiques semblent oublier depuis que l'insécurité y règne. Divers sujets liés au développement et à la sécurité de Beni ont été abordés à cette occasion sans langue de bois. Elle avait saisi l'occasion pour appeler les uns et les autres au soutien des FARDC et de la police. «C'est dans l'unité d'action que l'on vaincra l'ennemi», avait-elle lâché. Elle a également rassuré toute la population en ce qui est de l'implication du gouvernement central dans tous les défis de ce territoire meurtri par les ennemis du Congo.