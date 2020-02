Afrique: Evaluation de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba - Un sommet des Chefs d'Etat prévu pour le 24 février prochain à Kinshasa

Pas moins de onze Chefs d'Etat et de gouvernement attendus à Kinshasa, le 24 février 2020. Au-delà de l'évaluation de l'exécution des dispositions arrêtées à Addis-Abeba, il y a 7 ans, il s'agira de trouver une voie de sortie à la question du M17 de Bisimwa et Makengo dont les hommes sont cantonnés en Ouganda.

L'annonce en a été faite par le Président de la République, lors du conseil des ministres de vendredi 14 février. Kinshasa accueillera, le 24 février prochain, le sommet des Chefs d'Etat sur le Mécanisme de suivi de l'Accord d'Addis-Abeba. Quoique l'information, laconique, tienne en quelques lignes à peine dans le compte-rendu du Conseil des Ministres, son importance mérite d'être relevée, considérant la menace permanente que constitue la présence hors des frontières nationales d'anciens rebelles du M23 cantonnés en Ouganda, depuis leur défection au Nord-Kivu en 2013.

Le Sommet réunira les Chefs d'Etat ou de gouvernement de 11 pays signataires de l'Accord-cadre, dont ceux d'Angola, du Congo, du Rwanda, du Burundi, de Tanzanie, d'Afrique du Sud, d'Ouganda, etc., conformément au point 7 de l'Accord, qui prévoit qu'un mécanisme de suivi régional impliquant les dirigeants des pays de la région sera établi et se réunira régulièrement pour passer en revue les progrès dans la mise en œuvre des engagements régionaux, dans le respect de la souveraineté des Etats concernés.

Pour sa part, au terme de l'Accord d'Addis-Abeba ratifié, le 24 février 2013, la RDC s'était engagée, entre autres, à continuer et approfondir la réforme du secteur de la sécurité, en particulier, en ce qui concerne l'armée et la police et l'armée ; à consolider l'autorité de l'Etat, en particulier, à l'Est de la RDC, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins ; à effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation et à promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation.

La communauté internationale recommandait une revue stratégique de la MONUSCO afin de renforcer son appui au gouvernement pour faire face aux enjeux d'ordre sécuritaire et favoriser l'expansion de l'autorité de l'Etat.

Force est de constater que 7 ans, après la signature des engagements d'Addis-Abeba, les réformes attendues tardent à se matérialiser. L'instauration de l'autorité de l'Etat dans la région orientale du pays reste aléatoire, la décentralisation bat de l'aile, tandis que la réconciliation nationale et la tolérance relèvent d'une simple vue de l'esprit. L'organisation dans des conditions éloignées des standards ordinairement admis du cycle électorale de 2018, et la passation du pouvoir dans une alternance au sommet de l'Etat n'étant pas un indicateur des avancées de la démocratisation.

Evoquer l'appui de la MONUSCO dans son appui au gouvernement, plus particulièrement, aux Forces armées loyalistes, c'est soulever un tollé de protestations. Les tueries dans la région de Beni depuis plus de trois ans ont poussé de larges pans de la population à exiger parfois dans la violence, le départ des casques bleus du territoire congolais.

Le Sommet des chefs d'Etat du 24 février à Kinshasa est la suite d'une série de rencontres entre le chef de l'Etat congolais et ses pairs de la sous-région. Mais, c'est le premier véritable test d'une diplomatie congolaise cantonnée depuis l'investiture de Félix Tshisekedi aux visites de courtoisie et de bonnes intentions, par la résolution, une bonne fois pour toutes, l'équation M23.