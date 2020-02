Congo-Kinshasa: Vaccination et éradication de la poliomyélite en RDC - De bons et de moins bons résultats sur le tableau des réalisations

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu ce mardi 18 février 2020, avec le ministre de la santé publique, Eteni Longondo. Ce dernier conduisait une délégation composée d'une vingtaine de personnes représentant les institutions Bill et Mélinda Gates, l'alliance Gavi pour les vaccins, des représentants des gouvernements Américains et Britanniques et du Rotary International.

Devant la presse, le docteur Christian Elias, président développement global de la fondation Bill et Mélinda Gates, a fait savoir que les échanges ont porté sur les progrès réalisés par rapport au renforcement de la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Il a, en outre, fait remarquer que certaines provinces ont réalisé des réels progrès et ont amélioré leur système de vaccination et d'autres ont fait moins de progrès. D'où, la nécessité d'en faire une évaluation avant le prochain forum dans six mois sur la vaccination et la poliomyélite qui devra réunir les gouverneurs des provinces et les partenaires sur cette question.