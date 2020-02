Congo-Kinshasa: Revendications des Magistrats - Félix Vunduawe chez Sylvestre Ilunga

Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a accordé ce mardi 18 février 2020, une audience à la délégation du Conseil Supérieur de la Magistrature, conduite par son Président intérimaire Vunduawe te Pemako, également 1er Président du Conseil d'Etat qui a conduit les membres du Syndicat Autonome des Magistrats (SYNAMAG), sous la direction du Président Isofa Nkanga auprès du chef du gouvernement central. Il a été question d'examiner les revendications des Magistrats en grève depuis d'une semaine et proposer des solutions.

C'était en présence du Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président intérimaire du Conseil Supérieur de la Magistrature, qui reste optimiste, a affirmé que le chef du gouvernement est très sensible à toutes les revendications des Magistrats qui sont appelés à faire confiance au chef du gouvernement central. "Que les magistrats fassent confiance au Premier ministre ainsi qu'au Conseil Supérieur de la Magistrature. Nous suivons ce dossier de très près", a-t-il rassuré.

En fait, les magistrats sont en grève depuis une dizaine de jours, et ils avaient pris contact avec le gouvernement. Ils ont été reçus par le vice-premier ministre en charge de la Justice et Garde des sceaux. Ensuite, ils sont allés voir le responsable du Conseil supérieur de la magistrature, donc le pouvoir judiciaire. "Nous avons discuté avec les magistrats et nous avons fait des propositions concrètes sur comment régler ce problème. Je crois que bientôt, le Premier ministre lui-même, avec le gouvernement, va examiner la situation et proposer des solutions concrètes et pratiques", a souligné Vunduawe te Pemako.

Les liens se resserrent avec la Chine...

Un peu plus tard dans la journée, le Premier ministre a reçu en audience le nouvel Ambassadeur de Chine en RDC, ZHU JING. Les deux personnalités sont d'accord que les relations bilatérales entre la Chine et la RDC sont au beau fixe, à travers le partenariat stratégique entre les deux pays depuis plusieurs années. Le diplomate Chinois reconnaît qu'il y a des consensus dégagés pour sauvegarder les intérêts communs dans cette coopération. La Chine soutiendra toujours la RDC pour qu'elle joue un rôle de premier plan en Afrique. Un autre consensus se situe dans le Secteur de la Santé avec le Coronavirus qui fait des victimes en Chine. L'ambassadeur chinois est touché du soutien de la RDC à l'égard du peuple chinois. En signe de réciprocité, la Chine soutient également la RDC dans sa lutte contre ses épidémies comme EBOLA. Le Diplomate Chinois souligne que son Pays et la RDC restent les Partenaires traditionnels dans différents domaines de coopération.