Sénégal: Axe Dakar-Berlin - Le Vice-président du Parlement et le Ministre adjoint de la Justice allemands à Dakar

L'axe Dakar-Berlin se consolide. Deux délégations allemandes séjournent, depuis hier, au Sénégal dans l'optique d'intensifier la coopération entre les deux pays.

Le Vice-président du Parlement allemand, M. Thomas Oppermann, est accompagné de deux membres du groupe parlementaire pour l'Afrique de l'Ouest au Bundestag, à savoir M. Karamba Diaby du parti socio-démocrate et Mme Jessica Tatti du parti de gauche. Selon un communiqué de l'Ambassade d'Allemagne au Sénégal, pendant cette visite de trois jours, les Députés allemands vont rencontrer leurs homologues sénégalais. I

ls s'informeront aussi de l'état de la migration et feront le point sur l'évolution de la coopération au développement depuis le lancement de l'initiative allemande du G20 (Compact with Africa) visant l'amélioration des conditions d'investissement privé et des opportunités d'emploi en Afrique. La délégation prévoit également de visiter l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) de Diamniadio.

La visite de M. Christian Lange, Ministre adjoint au Ministère de la Justice de l'Allemagne, qui se déroule aussi du 17 au 20 février, s'inscrit dans ce sens.

Le communiqué de presse renseigne que sa présence à Dakar répond au souhait des deux pays de renforcer leur coopération judiciaire. La signature d'un mémorandum d'entente est prévue. Il portera sur le développement et l'amélioration des lois et règlements en matière pénale, les réformes du régime pénitentiaire et la formation initiale, ainsi que la formation continue des Magistrats et autres acteurs de la justice. M. Lange doit rencontrer, à cet effet, le Ministre de la Justice, Me Malick Sall, le Président de la Cour suprême, Mamadou Badio Camara, le Procureur de la République, Bassirou Guèye, et le Vice-président de l'Assemblée nationale, Cheikh Tidiane Gadio.