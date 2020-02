Madagascar: Elamad - Incubateur spé́cialisé́ dans l'entrepreneuriat et l'innovation sociale, solidaire et environnementale au pays

ELAmad est une structure d'accompagnement à destination des porteurs de projets et des startups. Sa mission principale est d'accompagner et de soutenir des projets à fort impact sociétal et environnemental pour former une génération d'entrepreneurs responsables à Madagascar par un soutien logistique et des conseils.

L'organisation propose à chacun des incubés le pouvoir d'agir et de réconcilier performance économique, responsabilité sociétale et environnementale. ELAmad propose de nouvelles approches répondant à des défis universels et fédère des personnes et des projets animés du même enthousiasme pour créer le futur dont nous sommes tous responsables. Leur process d'incubation innovant et ultra-personnalisé, permet un accompagnement sur mesure pour chaque projet incubé. À travers l'innovation sociale, ELAmad apporte une réponse à un besoin social, peu ou mal couvert. Il s'agit d'un besoin exprimé par un collectif d'individus et reconnu par un tiers (institution, collectivité, organisa- tion, communauté).

Les valeurs

Dans son rôle d'incubateur, ELAmad mène des actions de terrain liées à la création collaborative, l'expérimentation, l'accélération de l'innovation, de la jeunesse ou encore de l'intérêt général par l'incubation de projet. En outre, des formations sont périodiquement organisées pour accompagner les entrepreneurs et les startups. La promotion et le partage de valeurs et des principes de la RSE tant en interne que dans les relations avec les parties prenantes sont des principes inscrits dans l'ADN de ELAmad. Enfin, ELAmad prend à cœur la concrétisation de l'engagement sociétal des structures qu'elle accompagne.

Padnakà

Padnakà est une ESS qui réalise des serviettes hygiéniques lavables (SHL). Incubée par ELAmad depuis 2018, aujourd'hui elle emploie huit personnes issues de foyers vulnérables. L'atelier de fabrication se trouve à Ivato. Ces dernières ont été formées pour maîtriser le processus de fabrication allant de la préparation des tissus jusqu'à l'assemblage. Les SHL de Padnakà ont été conçues pour permettre aux jeunes femmes et jeunes filles malgaches de gérer leurs menstruations tout en continuant à vivre naturellement dans le meilleur confort possible.

Les tissus utilisés répondent aux normes OEKO-TEX. OEKO-TEX, est une norme internationale de certification garantissant l'exclusion de substance indésirable pouvant présenter un risque pour le consommateur. Les SHL Padnakà sont très absorbantes afin de garantir un confort quels que soient les flux pendant les périodes de règles. Le tissu extérieur est imperméable, évitant toute fuite. Les SHL Padnakà sont saines, garanties sans substances toxiques et permettent d'éviter toute infection ou démangeaison susceptible de se manifester durant la période menstruelle.

Les SHL Padnakà permet de répondre aux problématiques d'exclusion scolaire et de santé publique. Elles ont un impact fort sur l'environnement et sont très économiques puisqu'elles peuvent être utilisées sur deux ou trois années. Grâce à l'appui de ELAmad, Padnakà a pu signer un partenariat avec Médecin du Monde qui distribue des SHL dans différents fokontany de la capitale. La distribution est accompagnée d'atelier d'information et de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle et la reproduction.