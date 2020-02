Algérie: Lutte contre la pauvreté - Des progrès significatifs réalisés en 20 ans

Alger — Des progrès significatifs ont été réalisés dans de nombreux pays parmi les plus pauvres du monde durant les vingt dernières années, ainsi le taux d'extrême pauvreté est passé de plus de 50 % à environ 30 %, selon un récent rapport publié sur le site web de la Banque Mondiale (BM).

Ces vingt dernières années, La mortalité infantile est passée de près de 14 % à 7 %. L'accès à l'électricité a notamment augmenté de 57 % et la part de la population ayant accès à un ensemble minimum de services d'eau potable et d'assainissement de base a augmenté de 22 % et 41 %, respectivement, selon la BM.

Selon la BM, l'IDA a totalisé jusqu'à ce jour plus de 1498 projets d'une valeur atteignant 115 milliards de dollars effectués dans 9373 sites dans 74 pays pauvres.Dans le domaine de l'enseignement, ces projets ont permis l'achèvement du premier degré du cycle secondaire, pour les personnes vivant sous le seuil d'extrême pauvreté. Ils ont également contribué à la baisse du taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans.

Selon la BM, l'IDA accorde, également, des prêts et des subventions sans intérêt ou à faible taux d'intérêt à des pays pour des projets et des programmes qui stimulent la croissance économique, renforcent la résilience et améliorent la vie des populations pauvres dans le monde.