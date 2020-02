Congo-Kinshasa: Un collectif d'ONG exige des explications sur le financement par le gouvernement britannique des actions d'une entreprise d'huile de palme

Un groupe d'ONG environnementales, dont celles représentant les communautés locales en République démocratique du Congo (RDC) ont écrit, le 16 février 2020, au financier CDC Group PLC pour demander des explications sur les investissements dans la société d'huile de palme Feronia, qui est au centre de graves allégations des abus en RDC.

Le CDC appartient au Ministère britannique du Développement international. Une réponse à la lettre a été demandée dans les 14 jours à dater du 16 février.

L'équipe de droit public du cabinet d'avocats Leigh Day, au nom des ONG, a envoyé une lettre demandant à la CDC de confirmer et de rendre compte de sa part de 38% et de son récent investissement d'un montant de 16 millions de dollars US dans Feronia Inc et ses filiales, qui exploitent trois plantations de palmiers à huile sur 100 000 hectares de terres au nord de la RDC.

La lettre demande à la CDC de confirmer qu'elle a connaissance d'une plainte déposée par le biais du mécanisme indépendant de traitement des plaintes des banques de développement allemande, néerlandaise et française par le groupe congolais de protection de l'environnement et des droits de l'homme RIAO-RDC contre le financement de la filiale de Feronia en RDC, Plantations et Huileries du Congo (PHC).

La plainte exige la restitution des terres ancestrales à neuf communautés affectées, soutient que les contrats de concession acquis par Feronia sont invalides et demande une indemnisation à ceux qui ont été privés de l'utilisation de leurs terres.

Le CDC a été prié de confirmer les mesures qu'il prend pour enquêter sur la plainte et son implication dans le processus de médiation en cours avec Feronia et ses donateurs internationaux.

«Un investissement sale»

La lettre des ONG demande également à la CDC de commenter le récent rapport de Human Rights Watch «Un investissement sale» qui a indiqué que la CDC, ainsi que trois banques, «n'ont pas réussi à garantir que les sociétés d'huile de palme qu'elles financent au Congo respectent les droits fondamentaux des personnes qui vivent sur ou à proximité de leurs plantations ».

Human Rights Watch a constaté qu'un manque de surveillance appropriée a permis à Feronia et à sa filiale PHC de commettre des abus et des atteintes à l'environnement qui portaient atteinte aux droits à la santé et au travail.

Le rapport déclare: «Ces abus comprennent l'exposition de plus de 200 employés à des pesticides toxiques sans protection adéquate; ne pas fournir aux employés exposés à des matières dangereuses les résultats des examens médicaux; et s'engager dans des pratiques d'emploi abusives qui placent de nombreux travailleurs sous le seuil de pauvreté extrême.

Les moulins à huile de palme des plantations déversent également régulièrement des déchets industriels non traités et ont peut-être déjà contaminé la seule source d'eau potable des communautés locales. »

« Investir de manière responsable«

La CDC est invitée à justifier son investissement et son association avec Feronia Inc à la lumière de ses obligations en vertu de son propre Code d'Investissement Responsable qui prévoit que «la CDC estime qu'elle doit investir de manière responsable, compte tenu des questions environnementales, sociales et de gouvernance».

En outre, la lettre de Leigh Day demande une copie du rapport d'enquête qui a été réalisée par le CDC après la mort du militant local Joel Imbangola Lunea.

Daniel Willis, militant de l'aide et de la justice climatique chez Global Justice Now, l'un des ONG signataires de la lettre, a déclaré: «Les communautés en RDC ont droit à la justice pour les actes de Feronia et la réponse du CDC à la mort de M. Lunea est totalement inadéquate.

Bien qu'il s'agisse d'un cas extrême, il reflète le modèle commercial opaque et non comptable de CDC. La CDC doit fondamentalement se réformer avant de recevoir plus d'argent du gouvernement. »

Anna Dews, avocate à Leigh Day, a déclaré: «Nos clients estiment qu'il est primordial de veiller à ce que les ressources du contribuable britannique soient investies de manière appropriée dans des projets et des entreprises qui respectent le droit international, à la fois en matière d'environnement et de droits de l'homme, est primordial.

Ils estiment que sans un tel investissement éthique, ses objectifs et ses obligations seront fondamentalement compromis. Le gouvernement britannique ne doit pas être complice de violations des droits de l'homme à l'étranger. »