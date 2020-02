Tunisie: Handball | Nationale B - 9e journée - Ça se complique !

Durs et palpitants seront les prochains jours pour le championnat de la Nationale B. Et cela est valable pour les deux poules, désormais, exposées à des luttes de plus en plus féroces tant pour l'accession que pour le maintien.

Ici et là, on ne vit que pour ça, au point que les dirigeants de certains clubs qui se plaignaient, jusque -là, de l'amoncellement des dettes et de la persistance de gouffres financiers, se sont soudainement mis à l'heure de la fièvre acheteuse dans le but de relever le défi. Ceci pour le décor. Sur les parquets du jeu maintenant, ça se complique de plus en plus à la lumière des verdicts rendus, samedi dernier, par la 9e journée.

Incroyable mais vrai !

En effet, en poule A, le ST, tenu en échec par Soliman, voit son fauteuil de leader plus menacé que jamais, tant par son adversaire du jour que El Menzah et Zaghouan qui ont pris aisément le dessus respectivement sur La Manouba et Ksar Hellal. En bas du tableau, Ras Jebal et La Marsa, en nette perte de vitesse, sont déjà à l'orée de la forêt de la division d'honneur.

En poule B, Msaken continue de mener brillamment le bal,creusant l'avance sur ses poursuivants immédiats, sans pour autant être définitivement à l'abri des foyers de rébellion dominés, non loin de là, par Menzel Temime, Kalaa, Sayada et Bizerte. Enfin, surprise de taille pour les puristes : la J. S. Kairouan qui faisait figure d'épouvantail au début de la course, rentre «dare-dare» dans les rangs. Encore une fois vaincus «at home» et séparés de leur coach Sayed Ayari, les Aghlabides sont comme «sonnés» : après le rêve du retour parmi l'élite, voici le cauchemar de la rétrogradation qui se profile à l'horizon! Incroyable mais vrai.