Cote d'Ivoire: 100 millions supplémentaires du FAFCI aux femmes de Cocody

Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire a remis des chèques du Fonds d'Appui aux Femmes de Côte d'Ivoire (FAFCI) et des dons en nature et en espèces aux femmes de Cocody-Blockhaus et Cocody-Village, le samedi 15 février 2020 sur le terrain de Blockhaus.

La cérémonie a été présidée par Anne Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, représentante la Première Dame.

Pour cette cérémonie, la Première Dame a offert une enveloppe supplémentaire du FAFCI aux femmes de Cocody d'une valeur de 100 millions F CFA.

Ce bonus porte désormais l'enveloppe totale disponible pour les femmes de cette commune à plus de 800 millions FCFA. En plus de ce financement, la First Lady a offert des dons en espèce et en nature d'une valeur de 108 millions F CFA aux populations de Blockhaus et de Cocody-village.

Parlant du FAFCI, Anne Désirée Ouloto a révélé que 4.133 femmes ont pu bénéficier de ce programme à Cocody. Aussi, avec la rallonge du crédit initial alloué aux femmes de Cocody, elle a invité ces dernières à investir les structures de microfinance partenaires afin de bénéficier de financements.

D'autant plus que toutes les femmes sont éligibles au système de crédit du FAFCI. «Le FAFCI est destiné à toutes les femmes de Côte d'Ivoire sans distinction de groupe ethnique, de religion ou d'idéologie politique», a-t-elle précisé.

La représentante de la Première Dame a insisté sur l'importance que l'épouse du chef de l'État accorde à l'autonomisation des femmes. Aussi, elle a tenu à leur traduire la fierté que l'épouse du chef de l'État éprouve pour ses concitoyennes.

«Sachez que la Première Dame est fière de vous et du dynamisme avec lequel vous menez vos activités», a-t-elle soutenu. Pour terminer, la représentante de Dominique Ouattara a insisté sur l'attachement du Président Alassane Ouattara à la cause des femmes.

Elle a révélé que dans le but de toucher toutes les femmes de Côte d'Ivoire, le chef de l'État a souhaité que les conditions d'éligibilité au FAFCI soient très souples. «:Le Président Alassane Ouattara est le premier défenseur des femmes».

N'Zi Odette, représentante du Maire de Cocody, a salué l'engagement de Dominique Ouattara pour l'autonomisation des femmes. Pour elle , c'est parce que la Première Dame a compris que les femmes sont des actrices du développement qu'elle a initié le FAFCI pour leur bien-être.

Ngbesso Edith, porte-parole des femmes bénéficiaires a rendu un hommage appuyé à Dominique Ouattara pour sa générosité. Pour cette dernière, Dominique Ouattara permet aux femmes de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire.