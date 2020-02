Tunisie: Prérogatives de Slim Ben Othman au sein de la FTF - Un ambitieux projet

Mohamed Slim Ben Othman œuvrera étroitement avec le DTN de la FTF en vue de prospecter et dénicher à terme de jeunes talents capables d'intégrer les sélections nationales.

Mohamed Slim Ben Othman-- 30 ans d'âge et ex-sociétaire du ST, CS Msaken, CA, CSS-- est un globe-trotter du football tunisien. Ce rejeton de l'ancienne gloire du CA, le portier Slim Ben Othman, a ainsi «roulé sa bosse » en Ukraine, France, Portugal, ainsi qu'en Bulgarie. Revenons maintenant à l'actualité du moment. Ce gaucher pur a récemment été intronisé coordinateur de la FTF auprès des joueurs expatriés tunisiens. Il œuvrera étroitement avec le DTN de la FTF en vue de prospecter et dénicher à terme de jeunes talents capables d'intégrer les sélections nationales. Outre la détection de base et le suivi des performances, la communication permanente avec ces jeunes sera de son ressort. Ses prérogatives sont donc élargies en ce sens avec pour toile de fond une mission de relais entre l'instance fédérale et les jeunes expatriés.

Ne plus passer à côté des «bonnes affaires»

Accompagner la mue de ces pépites en herbe, les informer du bien-fondé d'évoluer sous la bannière flanquée de l'étoile et du Croissant. Encadrer, assister. Ben Othman constituera le lien entre le must de nos jeunes à l'étranger et la FTF.

Par le passé, la FTF a vu juste en tendant la main aux Sliti, Skhiri et Bronn. L'expérience a porté ses fruits et mérite d'être reconduite en se positionnant cette fois-ci sur le chainon des jeunes. Et en parallèle, l'objectif est de ne pas passer à côté de certaines «bonnes affaires», tels que les Karim Rekik, Wissem Ben Yedder et autre Yan Valéry, ces joueurs ayant choisi de ne pas opter pour le Team Tunisie. Quant aux jeunes prodiges encore indécis, convaincre à terme un certain Hanibal Mejbri à titre d'exemple serait la cerise sur le gâteau. Nous n'en sommes pas encore là. Et il va falloir pour Ben Othmam enfiler tout d'abord le costume de V.R.P du football tunisien pour réussir sa mission.