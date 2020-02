Algérie: Athlétisme / Cross-country - Challenge National "La Révolution" - la 13e édition le 22 février à Djelfa

Alger — La 13e édition du Challenge National de cross-country "La Révolution" se déroulera dans la matinée du samedi 22 février courant, à Djelfa, a-t-on appris ce mercredi auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).

Une course ouverte aux catégories benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors (messieurs et dames) et qui se déroulera sur un parcours de la forêt de Sennalba.Les crossmen relevant des jeunes catégories concourront sur des distances allant de 1000 à 3000 mètres, alors que les seniors (messieurs / dames) concourront sur des distances respectives de 8000 et 6000 mètres.

Le dernier délai pour confirmer l'engagement a été fixé au jeudi 20 février, à minuit, selon la même source, ayant annoncé également des récompenses financières pour les lauréats des catégories juniors et seniors.Cette rémunération sera de l'ordre de 10.000 DA pour les vainqueurs chez les juniors (Garçons / Filles) et de 30.000 DA pour les seniors (Messieurs / Dames), au moment où les lauréats des jeunes catégories auront droit à des médailles et des cadeaux symboliques.