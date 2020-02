Cote d'Ivoire: Rhdp/Justin Koffi à propos des élections en 2020 - "Nous n'avons pas que des partenaires, nous avons des adversaires et non des moindres"

Diawara Adama, président délégué de l'Union des enseignants du supérieur et des chercheurs du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Uesc-Rhdp), a animé un point de presse, le lundi 17 février 2020, au Cabinet du Président de la République Alassane Ouattara, sis aux Vallons, Abidjan-Cocody, pour présenter le Bureau exécutif national de l'Uesc-Rhdp et définir ses missions.

Présent à cette rencontre, Justin Koffi directeur exécutif adjoint du Rhdp et lui même membre de l'Uesc-Rhdp, en qualité de Conseiller spécial chargé des relations avec le Directoire du Rhdp, a signifié à ses collègues que leur mission est de créer un corps d'élite qui va impacter positivement le programme de gouvernement, le projet de société.

Et qui va permettre sur des indicateurs précis, sans complaisance aucune, une victoire confortable du Rhdp, le dernier samedi du mois d'octobre 2020.

« Nous n'avons pas que des partenaires, nous avons des adversaires et non des moindres. On était ensemble, on connaît nos habitudes.

Tout le parti compte sur l'élite que nous constituons. Nous comptons sur vous pour prendre votre place d'élite pour réorganiser la société ivoirienne pour permettre au Rhdp de continuer à écrire les lettres de noblesse pour le bonheur des générations à venir en Côte d'Ivoire.», a-t-il ajouté.

Diawara Adama, président délégué de l'Uesc-Rhdp : « Voici nos missions"

Diawara Adama, président délégué de l'Uesc-Rhdp a fait savoir que le bureau comprend 32 membres, dont 2 présidents (président et président délégué), 6 conseillers, 22 secrétaires et 2 trésoriers. Le président de l'Université Nangui Nangui-Abrogoua, Tano Yao en est le premier responsable.

À en croire Diawara Adama, il a été formé sur la base de quatre critères que sont : « Un effectif respectant les orientations de la direction exécutive du parti, pour éviter toute inertie génératrice d'inefficacité. Une composition qui respecte le caractère national du Rhdp. Le respect du genre avec la présence de plusieurs femmes pour tenir compte des lois.

Et la compétence des personnes choisies, source d'efficacité de l'Uesc-Rhdp dans l'accompagnement de ses missions.»

Énonçant les missions assignées à l'Uesc-Rhdp, Diawara Adama a laissé entendre qu'il s'agit de : « participer activement à la rédaction du programme de gouvernement du Rhdp, notamment sur les volets éducation-formation et recherche scientifique.

Élaborer des modules de formation pour les militants et participer à l'enseignement de ces modules à ces derniers. Réaliser des analyses prospectives, sociales et économiques pour la direction du parti.

Élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour attirer au Rhdp le maximum d'enseignants-chercheurs des universités et grandes écoles publiques et privées, et des instituts et centres de recherche.

Défendre l'action gouvernementale, ainsi que la vision du Rhdp dans tous les secteurs, dans les divers médias et à travers des conférences publiques.».