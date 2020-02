Soudan: Rapport au Cabinet sur la visite du ministre fédéral de la Gouvernance aux États

Khartoum, 19 — Le Conseil des ministres a tenu une réunion mardi, dirigée par le Premier ministre, le Dr. Abdalla Hamdouk, et a examiné un rapport présenté par le ministre du Gouvernement fédéral, le Dr. Yousif Adam Al-Dhai, sur la gouvernance fédérale et le résultat de ses visites aux États du Sennar, Nil Blanc et Nahar Al-Nil.

Le ministre a déclaré qu'il avait rencontré lors des visites les Walis des États, les Forces de liberté et de changement (FLC), les partis politiques et les comités de résistance.Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture et de l'Information, Faisal Mohamed Salih, a expliqué dans un communiqué de presse que la discussion au sein du cabinet était axée sur les moyens de résoudre les problèmes dans les États.

Le porte-parole a ajouté que le ministre du gouvernement fédéral avait assuré aux composantes sociales des États qu'il s'était rendu sur place que la nomination de l'État Walis n'était liée qu'aux pourparlers de Juba.Il a rappelé avec l'accord signé entre le gouvernement et le Front révolutionnaire précisant que la nomination de Walis serait déterminée dans une semaine.

Faisal a souligné que le FFC a présenté sa liste de candidats aux postes de Walis (gouverneurs) dans les 18 États au Premier ministre.Il a indiqué que les visites du ministre fédéral aux États avaient pour but d'éviter l'existence d'un vide dans la structure des règles transitoires.