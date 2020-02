Tunisie: Athlétisme | Journée nationale de marche à Kairouan - Chahinez Nasri, encore et toujours

La journée nationale de marche organisée à Kairouan a été une réussite sur tous les plans, notamment sur le plan technique. 148 athlètes (68 jeunes filles et 80 garçons ), appartenant aux club d'Akouda, CMA Kairouan, Om Kelil , Sers, CSG Nationale et Jeunesse Sportive Kairouanaise d'Athlétisme ont pris part à cette manifestation.

Et ce sont les marcheurs et marcheuses du Club Sportif de la Garde Nationale qui ont raflé cinq des huit titres individuels mis en jeu. Chahinez Nasri (CSGN) s'est illustrée chez les séniors dames en remportant la distance du 11 km en 49 minutes 41 secondes. Elle a fait mieux que le vainqueur des séniors hommes, Bahaeddine Kateri (Sers) qui a parcouru la même distance en 50 minutes 50 secondes. Sur la même distance du 11 km, la palme est revenue au junior Ahmed Chikhaoui (CSGN) qui a réalisé un chrono de l'ordre de 48 minutes 48 secondes.

Le cadet, Oussama Aouina (CSGN) a parcouru les 11 km en 51 minutes 24 secondes. Sur la distance du 6 km destinée aux cadettes , juniors jeunes filles et minimes garçons , les meilleures performances ont été réalisées par la junior Maïssa Kadri (CSGN) avec 26 minutes 53 secondes, le minime Wassime Ounalli (Om Kélil) avec 29 minutes 13 secondes et la cadette Samer Chakrabani (CSGN) qui a réalisé un temps de 29 minutes 22 secondes.

La minime Maissa Boughedira (Akouda) a remporté la course du 3 km en 16 minutes 52 secondes.

Du côté de l'Athlétic Club de Sousse

Dans les courses du meeting de l'Athlétic Club de Sousse, les deux spécialistes du 400 m haie, le junior Rami Balti ( Bousalem) et le sénior Mohamed Amine Touati, se sont mis en évidence dans la course du 300 m plat .Le premier l'a couvert en 34 secondes 4' et le second en 34 secondes 7'. Les deux cadets Mehdi Ben Brahim (Assada Monastir) et Tarek Bouaziz (Meknassi) ont parcouru la même distance du 300 m en 37 secondes 2'. Dans le sprint court (60 m et 80 m) les meilleures performances ont été l'œuvre des deux Kairouanaises, la minime Oumaïma Heboul avec 8 secondes 2' aux 60 m et la sénior Abir Berkaoui avec 9 secondes 9' aux 80 m. Dans les lancers, le junior Mortadha Bouzayane (CMAK) s'est illustré avec un jet de 64 m 64 cm au lancer du marteau.

De son côté, le sénior Akram Sassi (ACS) était le plus fort au lancer de disque avec un jet de 49 m 30 cm.Enfin, au saut, la junior Ghada Hamdani ( Starting Bizerte) a attiré l'attention par ses belles performances, à savoir, 5m 80 cm au saut en longueur et 12 m 62 au triple saut.

Quatre Tunisiens s'illustrent en France

Quatre Tunisiens se sont illustrés récemment en France. Il s'agit de Marwa Bouzayane vainqueur en demi-finale du championnat français de cross, Brahim Jéridi, vainqueur chez les juniors, Mohamed Amine Jinaoui qui a remporté le cross court, et la junior Rouanda Dhouibi qui a dominé le lancer du disque avec un jet de 46 m 30 cm.