Cote d'Ivoire: Marché international des artisanes (MIA 2020) - Les femmes veulent faire entendre leur voix

Du 4 au 8 mars prochain, aura lieu à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la première édition du Marché international des artisanes (Mia).

Le Réseau des femmes artisanes de Côte d'Ivoire (Refaci), initiateur de l'événement, entend faire de cette activité une plateforme d'expression des femmes du secteur.

Elles pourront donc présenter leur savoir-faire, mais aussi et surtout trouver des moyens pour sortir leurs différentes activités du secteur informel.

Nina Angbi Bouabré, présidente du Refaci et commissaire général du Mia, a, au cours d'une conférence, annoncé la couleur en donnant les détails de cette manifestation.

Expositions, panels, formations, échanges B to B sont au menu de cette première édition qui prévoit un gala de bienfaisance au cours duquel des fonds seront recueillis au profit des enfants atteints du cancer.

La région de la Marahoué, invitée spéciale de cette édition du Mia, apportera la touche touristique, avec la présentation et la promotion de ses valeurs culinaires, artistiques, etc.

Le Mia 2020 qui a la caution de la direction de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, verra la participation de huit corps de métier tels que l'agroalimentaire, l'alimentation et la restauration, le textile, l'habillement, le cuir et les peaux, l'artisanat d'art, le soin corporel et l'hygiène, l'audiovisuel et la communication, le bois et assimilés et enfin la mécanique (électricité, métaux, construction métallique).