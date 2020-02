Tunisie: Volleyball | Championnat national / 21e journée - Une opportunité à saisir

EST, CSS et ESS, plus aguerris que leurs adversaires, ne lâcheront pas prise en fin de chemin.

La compétition nationale enchaînera ce soir avec la 21e et avant-dernière journée de la première phase. Nous n'attendons plus des changements notables au classement puisque le déséquilibre des forces est évident dans les six rencontres.

Les trois principaux animateurs de l'épreuve Espérance de Tunis, Club Sfaxien et Etoile du Sahel ont plus d'arguments à ajouter trois points au compteur qui leur feraient du bien. Le leader pour la seconde fois consécutive évolue dans son fief et reçoit une équipe sfaxienne. Si la domination était nette samedi dernier face aux Transporteurs, elle serait de même ce soir devant les Télécoms.Pour le duo qui s'accroche aux basques de leader, il ne devra pas s'inquiéter même s'il jouera en déplacement. Le CSSfaxien, lui, reste sur une courbe ascendante et pourrait donner du fil à retordre au COKélibia.

L'Etoile du Sahel possède toutes les qualités requises pour mettre la Saydia hors d'état de nuire. Kélibiens et banlieusards de Sidi Bou Saïd sont conscients, quant à eux, de la supériorité de leurs adversaires et de la difficulté de la tâche.L'ASMarsa jouera à domicile devant l'irrégulière formation du Tunisair Club. Les Marsois pourraient aspirer à la victoire s'ils s'appliquaient davantage.

Deux duels à distance où les deux équipes décevantes partagent l'ambition de terminer l'actuelle phase à la 7e place pour entamer le play-out avec deux points de bonus.Aujourd'hui, c'est l'occasion de récolter les trois points de la victoire à domicile pour la Mouloudia de Bousalem et l'UST Sfax face aux mal logés l'AS Haouaria et le CSH-LIf.