Tunisie: Match retard | CAB-EST à Zarzouna - Faire la part des choses

Oublier la supercoupe et se focaliser entièrement sur le match du jour contre le CAB, tel est l'objectif de l'Espérance à Zarzouna tout à l'heure.

On tourne la page, et on se concentre sur le sujet du jour cet après-midi à l'occasion du match en retard du championnat national entre le CAB et l'Espérance à Zarzouna. Dans cette rencontre, les «Sang et Or» se doivent de démontrer que leur moral reste intact et qu'ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour ne pas entrer dans une crise de résultats, susceptible de leur jouer de bien mauvais tours dans les prochains et cruciaux rendez-vous qui les attendent. Notamment devant Ezzamalek. Aujourd'hui, il est recommandé à Mouîne Chaâbani de tirer les enseignements de sa mésaventure de Doha et de rectifier ses tirs dans plus d'un chapitre, notamment au niveau du choix des hommes.

Ben Romdhane et Toghaï de la partie

A ce propos, Chaâbani compte titulariser la nouvelle recrue algérienne, Amine Toghaï, en défense aux côtés de Yaâcoubi, Mbarki et Chetti (ou Rabii).Alors qu'au milieu, le jeune international Mohamed Ali Ben Romdhane va retrouver son poste de pivot. Méritoirement bon sang! C'est en gros les principales modifications probables contre le CAB qui n'est pas en bonne santé ces derniers temps.