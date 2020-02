Sénégal: Gestion axée sur les résultats - Oumar El Foutiyou Ba pose le débat

Le haut fonctionnaire Oumar El Foutiyou Ba a présenté son ouvrage intitulé «L'approche Gestion axée sur les résultats (GAR) au service de la performance des politiques, programmes et projets publics et des entités privées : fondements et démarches méthodologiques» publié chez Moukat Edition. Le livre de 64 pages apporte des «précisions qui s'imposent dans le cadre d'une approche didactique illustrée par des exemples édifiants».

«L'approche Gestion axée sur les résultats (GAR) au service de la performance des politiques, programmes et projets publics et des entités privées : fondements et démarches méthodologiques ». C'est le titre de l'ouvrage du haut fonctionnaire, Oumar El Foutiyou Ba.

Dans le livre de 64 pages publié chez Moukat Edition, l'auteur répond à un «besoin exprimé par plusieurs intervenants des Secteurs public et privé, de mieux comprendre une démarche qui a réussi, en peu de temps, à susciter une large adhésion de la part des praticiens du développement et des universitaires».

L'ouvrage qui intervient «dans un contexte marqué par l'adoption de la GAR au niveau international depuis plusieurs années et son introduction récente à travers le budget programme dans les politiques publiques de la sous-région ouest-africaine, répond aux demandes récurrentes des professionnels et des étudiants soucieux d'anticiper sur les évolutions en cours et de renforcer leurs capacités».

En effet, «à la fois, levier de performance et facteur de bonne gouvernance, la GAR a inspiré un engouement fort notamment en ce qu'elle permet d'améliorer la lisibilité des interventions et de mesurer les progrès accomplis, ce qui est de nature à renforcer la transparence des processus et la démocratie sociale».

Oumar El Foutiyou Ba a ainsi estimé important «d'interroger dans son livre les pratiques actuelles et d'exposer la théorie qui fonde son assise en vue d'apporter les éclairages nécessaires à sa bonne compréhension».

L'auteur veut ainsi apporter sa contribution au débat scientifique dans un ouvrage qui concentre, à la fois, des éléments théoriques et des illustrations pratiques.

Oumar El Foutiyou Ba est bénéficiaire d'un parcours de près de 25 années d'un professionnel de l'Administration sénégalaise (Bureau organisation et méthodes de la Présidence de la République, Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, Ministères en charge de la Coopération, de la Bonne Gouvernance... ), à des niveaux de décisions élevées (Secrétaire général, Conseiller technique, Directeur... ).

Il est un haut fonctionnaire, de formation multidisciplinaire titulaire de diplômes de 3ème cycle en Economie et développement international, Gestion de projets et en Travail social respectivement obtenu au Centre d'études financières, économiques et bancaires (CEFEB, Marseille-Université d'Auvergne), au Centre d'études supérieures en Sciences de Gestion (CESAG, Dakar) et à l'Ecole nationale des Travailleurs spécialisés (ENTSS, Dakar) après un premier diplôme d'Ingénieur des Travaux d'Aménagement du Territoire à l'Ecole nationale d'économie appliquée (ENEA, Dakar).